Подросток приехал в Москву и от увиденного попытался покончить с собой

Москва - город, вызывающий желание умереть и не встать / фото: bigpicture.ru

В Москве подросток вернулся из США на каникулы и попытался покончить с собой после увиденного в российской столице.

"Первый, кто не заметил, как похорошела Москва при Собянине", - иронично отмечается в сообщении Telegram-канала Mash.

Студент американского частного колледжа Владислав приехал в Москву к родителям на каникулы - а уже через пару часов у него началась "экзистенциальная тоска".

"Парень испугался, что его не выпустят обратно в США, заставят работать менеджером в "Евросети" и отключат горячую воду. У него начались панические атаки. Взволнованные родители сразу потащили его к психиатру. При виде отечественной поликлиники Владику Читайте такжеОбвиненный в педофилии актер "Глухаря" покончил с собойстало только хуже. От отчаяния он пытался повеситься на детской площадке. К счастью, его успели спасти", – говорится в сообщении.

Сейчас Владислав находится в больнице и считает дни до конца каникул с твердым намерением сразу же уехать обратно.

"Это ещё Владик не видел Брянск", – подчеркивает Mash.

Напомним, ранее в Москве совершил самоубийство репортер телеканал "НТВ" Никита Развозжаев, который стал известен широкой общественности после инцидента с дракой в прямом эфире на День ВДВ.