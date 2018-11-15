Великобритания планирует удвоить количество F-35

F-35 / Reuters

Великобритания планирует закупить новую партию из 17 новейших американских истребителей-перехватчиков пятого поколения F-35В.

17 новых истребителей F-35B поступят на вооружение ВВС Британии период между 2020 и 2022 годами. Этот заказ дополнит силы ВВС их подобных истребителей - 16 из них уже находятся на вооружении страны, а еще два были заказаны ранее, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, передает пресс-служба ведомства.

В целом Великобритания планирует поставить на вооруежение 138 самолетов на протяжении десяти лет. Заказ 17 самолетов - это часть контракта на сумму 6 млрд долларов на строительство 255 самолетов для глобального предприятия F-35.

Читайте такжеСША запретили полеты истребителей F-35"Наши военные и промышленность играют ведущую роль в программе F-35. Мы сейчас создаем возможности, которые изменят правила игры, и вскоре будут готовы к действиям на фронте. Эта программа создана для того, чтобы принести в британскую экономику огромный прирост в 35 млрд фунтов стерлингов, и для наших компаний будет приятными новостями, что сейчас многие другие реактивные самолеты поставлены на производство", - сказал Уильямсон.

Первыми в мире американские истребители пятого поколения F-35 в боевых условиях применили ВВС Израиля.