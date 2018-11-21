Пиар-проект Путина, который скоро развалится - российский ученый о Крымском мосте

Крымский мост рухнет - рано или поздно, но рухнет / МинВОТ/Фейсбук

Керченский (Крымский) мост - пиар-проект, который строился для галочки, в целях рекламы, персонально для президента Путина и поэтому обречен на катастрофу.

Россия смогла получить свои пиар-дивиденды, однако точка в вопросе того, что строить было нельзя, еще не поставлена в комментарии InfoResist рассказал старший научный сотрудник Института водных проблем российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар.

Ученый отметил, что из-за множества допущенных при строительстве ошибок "проседание" связавшего оккупированный Крым с Россией моста - процесс неизбежный.

"Осадка должна идти долго, потому что это четвертичные рыхлые породы, которые вообще плохо держат и поэтому под нагрузкой она идёт. Но там, насколько я понял, из тех материалов, что мне прислали, там идёт хуже, там идёт выпор в обратную сторону. Выдавливаются сваи. Если они выдавливаются, то это очень плохо. Просто будет перекос в разнонаправленных движениях"", - сказал он.

Ученый отметил, что осадка моста не так страшна, как "выпор" его в обратную сторону - а между тем в РФ всю информацию о состоянии Крымского моста объявили "украинской пропагандой".

"Осадка она и должна быть. Она будет ещё идти. Потому что мост, когда там ехал Путин на самосвале, то его никто не принимал, как по-настоящему принимают мосты под сосредоточенной нагрузкой. Её не было. Поэтому по всему возможно, что осадка будет идти. А вот выпор в обратную сторону, это серьёзные вещи. Понимаете, я уже сегодня прочитал опровержение о том, что всё "ха-ха", украинские специалисты, их пригласили на мост "Приезжайте к нам мы вам всё покажем"... А они привели очень интересные данные спутниковой съёмки. Вы знаете, что можно удалённо всё это дело контролировать? Сейчас же технологии другие. Таким же образом наблюдают тектоническое движение плит в океанах. Наблюдают через космосические снимки. Дешифрируя снимки. Это аэродиология. Там всё это прекрасно видно. И вот они показали вот этот выпор. Вот это меня больше всего беспокоит выпор, когда идёт тайное движение снизу вверх. Вот мы, когда делали всевозможные работы, связанные с гидробиологией, со строительством, я никогда не обращал внимания на вот этот выплыв. Только в одном случае заказчик попросил "Посчитайте мне ту нагрузку, при которой может произойти выпор и фундамент лопнет". Вот это очень серьёзные вещи. Дело в том, что так быстро реагируют наши только в том случае, если попали в точку. Помните Скрипалей, в Солсбери, как мы кричали, всё отнекивались, отбрыкивались и говорили, что это не мы. Тут, то же самое говорят "Ничего страшного нет, хохлы всё придумали. У них нет денег на отопление, нет горячей воды" и прочее, прочее. Вот это я прочитал сегодня в электронной прессе. Значит, раз мы так реагируем, оперативно откликнулись, значит, что-то там серьёзное происходит", - добавил специалист.

Ученый в ответ на вопрос, может ли конструкция переломиться или попросту лопнуть, заметил, что возможен любой вариант.

Читайте такжеЭксперт предупредил о последствиях смещения Крымского моста"Понимаете, у вас по идее полотно должно быть горизонтальное, особенно это важно для железной дороги, там, где лежат рельсы, потому что, если так пойдёт дальше, рельсы, извините по-русски, станут раком. И поезд сойдёт с них, свалится в море и там утонет. Это очень серьёзные вещи. Я в своё время, когда на меня вышли проектировщики этого моста, причём они сидят в Лондоне и они следят, они говорят: "У нас круглосуточное дежурство. Мы в Лондоне меняемся каждые сутки и сидим каждые сутки. У тебя один день в неделю, который ты полностью посвящаешь Крымскому мосту". Потому что там дают данные по наблюдению. Они боялись горизонтальных колебаний. "Вертикально вроде мы как бы их уже нивелировали". Правда, как, я не понял. На что я им сказал: "Ребята, там геология. Вы поймите, вы можете абсолютно великолепную технологию воткнуть с ноу хау, чего хотите, но геология там такая, при которой строить ничего нельзя". Это давно известная вещь", - отметил ученый.

Медовар отметил, что проект моста - это "дурдом" и "политический заказ одного человека". Мост в том месте, где его сооружали, строить было нельзя.

"Там нельзя его просто строить за счёт того, что тысяча метров мощность майкопских, миоценовых глин, современное отложение, полутвёрдых, водонасыщенность, опещяненых. Это дурдом. Ещё раз, это политическое решение было, политическое. Ради одного человека. Вот, сделали мост. Я сказал, что этот мост он обречён. Рано или поздно Читайте такжеПутинский мост в Крым "поплыл": появилась едкая реакция Россиион не устоит. Потому что опора там сидит на полу твёрдых глинах. А должна сидеть на скальной породе. Такой как гранит, чтобы там не проседало, не было выпора, не было просадки и не было бы осадки. Поэтому всегда такие мосты строят на коренных породах, а не на полу твёрдых современных глинах. Вот. Серьёзная вещь, между прочим. Ещё раз, я никогда бы в жизни по этому мосту не поехал, и все мои друзья геологи сказали "Мы тоже не поехали бы, потому что мы знаем, что такое геология". Ещё раз повторю, выпор — это страшная вещь. Понимаете, вас снизу выталкивает" - отметил он.

В итоге, добавил ученый, рано или поздно, но Крымский мост рухнет из-за допущенных в проектировании и постройке ошибок.

"Он может треснуть. Как пойдут сваи. Самое интересное, как они считали нагрузку? Ведь это есть механики грунтов, которые чётко совершенно показывают свойство грунтов, что они могут держать, какая максимальная нагрузка, куда они просядут. Это всё считается. Я всё просил у этих проектировщиков, раз они проектировали этот мост, я говорю: "Изыскание кто проводит?" Это очень важно, кто проводил инженерно-геологическое изыскание, кто смотрел трехосный сдвиг, как всё это происходило? Покажите эти цифры. Потому что сейчас очень хорошую статью выдал Эли Беленсон, это гидрогеолог из Израиля, она в интернете ходит, очень широко. На него там нападали. Но он провёл все исследования, вытащил всю информацию, показал какая плотность, как она меняется и прочее. То есть он провёл такую хорошую инженерную задачу, решил. Это же инженерное сооружение, вот он как инженер гидрогеолог показал, почему это там строить нельзя. Ссылался на меня и на ряд других специалистов. Так что вот так ребята. Я верю в то, что там действительно это происходит. Оно должно происходить. Ещё раз повторяю, осадка должна быть обязательно. Самое главное, чтобы она была равномерная, чтобы, допустим, проседали, как там написано опоры, каждая, пускай на 80 миллиметров. Но только чтобы и эта и другая на 80. А не так, что эта на 80, а та на 50. Уже начинается перекос. Как только начинается перекос, то уже появляется угол и там совершенно по-другому сваи держат нагрузку. Это же специалисты все знают. О чём тут можно говорить?"" - резюмировал Юрий Медовар.

Ранее российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг похвастался, что в Керченском проливе строители закончили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.