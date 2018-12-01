Трамп заявил о "хороших отношениях" с Путиным и пообещал встретиться с ним в "соответствующее время"

Дональд Трамп и Владимир Путин / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ко встрече с президентом России Владимиром Путиным "в соответствующее время".

"Как я уже говорил, если быть откровенным, то в свете того, что произошло с Украиной, ее кораблями и моряками, сейчас было бы не лучшее время для встречи, но я с ним встречусь (...) В соответствующее время", - приводит слова Трампа BBC News.

Глава Белого дома добавил, что у него "очень хорошие отношения" с президентом РФ. "Думаю, у нас будут хорошие отношения с Россией", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом фотографирования лидеров G20 в Буэнос-Айресе не поприветствовали друг друга.

Президент США отменил встречу со своим российским коллегой из-за конфликта в Керченском проливе. "Учитывая то, что Россия не вернула корабли и моряков Украине, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине. Я с нетерпением снова жду этой встречи, как только эта ситуация будет решена", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.