Граждане Украины рассказали, как относятся к России - опрос

Большая часть украинцев относится к соседней стране более, чем холодно / "Фокус"

Большая половина украинцев - 52% - заявила, что их отношение к России "холодное" и "очень холодное". При этом "очень тепло" к России относятся 2% украинцев, а "тепло" 18%.

Четверть опрошенных (24%) рассказали о "холодном" отношении к России, а еще 28% заявили об "очень холодном" отношении к соседней страны. Еще 26% украинцев оценили свое отношение к России как нейтральное, данные опубликовали исследователи социологической группы "Рейтинг".

При этом другие страны-соседи украинцы любят значительно сильнее - так, к Польше "тепло" относятся 50% опрошенных, к Евросоюзу — 49%, а к Белоруссии — 47%.

Опросы проходили с 29 сентября по 14 октября нынешнего года, всего было опрошено 2,4 тысячи жителей страны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Рада запретила въезд в Украин россиянам в возрасте от 16 до 60 лет.