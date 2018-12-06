Россию напугали военные планы США и Польши

6 декабря 2018, 11:39

СМИ уже прозвали новый военный объект "Фортом Трамп".

военные, силовики, артиллерия
Россию напугали военные планы США и Польши / Facebook.com

Со стороны Москвы снова звучат угрозы в адрес Варшавы и Вашингтона – из-за решения построить американскую военную базу на территории польского города Ожиш, который находится неподалеку от российского Калининграда.

Военное присутствие США так близко от границы России "должно обеспечить защиту от внешних угроз не только Польши, но и стран Балтии", пишут Известия, ссылаясь на свои источники.

Читайте такжеРоссия перебросила в Крым носители ядерного оружия – постпред Украины в ООНСМИ уже прозвали новый военный объект "Фортом Трамп". Сейчас Польша и США проводят консультации, чтобы решить, насколько целесообразно размещать в стране американский военных на постоянной основе, сообщил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

В свою очередь Россия заявила, что если "Форт Трамп" достоят, то он тут же станет целью для огневого поражения российскими силами.

"Решение Польши — абсолютно безответственный шаг, который создает дополнительное напряжение в регионе. Действия польских властей политически мотивированы, опасны с военной точки зрения и необоснованны с экономической. Если объект действительно появится на территории Польши, он моментально будет запланирован в качестве цели для огневого поражения. Это правила войны", – цитирует издание члена комитета по обороне и безопасности РФ Франца Клинцевича.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер пригрозил россиянам "ядерными" опциями санкций за конфликт с Украиной в Азовском море. Он недвусмысленно и четко высказался по теме.

Читайте такжеИз-за конфликта с Украиной РФ начала в Черном море "бессрочные" военные ученияВ свою очередь госсекретарь США Майк Помпео анонсировал "коллективный ответ" НАТО – России из-за инцидента с задержанием украинских кораблей неподалеку от Керченского пролива. "Мы разработаем коллективный ответ, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение просто неприемлемо", – сказал он.

Также США предложили блокировать суда РФ из Азовского моря. Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент отметил, что между министрами иностранных дел стран НАТО будут дискуссии относительно новых санкций против РФ.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

США для помощи Украине отправляют корабль в Черное море. Об операции Белый дом уведомит Турцию.

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Россия США Польша военная база Франц Клинцевич
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