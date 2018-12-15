В Константинополе отреагировали на избрание главы ПЦУ Епифания

Митрополит Епифаний благословлен Константинополем / Reuters

Вселенский патриарх Варфоломей в телефонном разговоре с избранным накануне на Объединительном соборе в Киеве митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием поздравил нового главу церкви с избранием и благословил на ответственном посту.

"Некоторое время назад Епифаний позвонил Варфоломею сообщить об избрании и попросил благословения, то его благословил и поздравил", - цитирует украинская служба ВВС собственный источник в Стамбуле.

Отмечается, что позже пресс-служба Вселенского патриархата сообщила о данном телефонном разговоре. В Константинополе добавили, что патриарх Варфоломей пригласил митрополите Епифания 6 января в Стамбул для получения Томоса.

Во Вселенском патриархате признали и поприветствовали результаты Объединительного собора, который состоялся 15 декабря в Киеве.

Как ранее сообщалось, 15 декабря, в Киеве во время Объединительного собора украинских православных церквей, прошедшем в Софии, был избран предстоятель единой поместной православной церкви в Украине.

Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата, ректор и профессор кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Напомним, предстоятель Украинской поместной православной церкви, митрополит Епифаний(Думенко) впервые выступил с речью на посту главы УПЦ.