Россию больше не интересует Северная Корея – East Asia Forum

20 февраля 2019, 16:59

Основная геополитическая игра Кремля в настоящее время происходит на Ближнем Востоке.

Россия и КНДР
Россия и КНДР / Reuters

В российской политике в отношении КНДР не хватает драйва и энергии, а это указывает на то, что приоритетами Москвы являются другие страны.  Уже более года на Корейском полуострове наблюдается бурная дипломатическая активность. Но Россия явно отсутствует в большой игре. Об этом пишет в своей колонке профессор Школы региональных и международных исследований Артем Лукин на страницах East Asia Forum, перевод которой публикует Главред.

Читайте такжеООН: КНДР тайно развивает свою ядерную программуПрезиденту Владимиру Путину только предстоит встретиться со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, который уже провел четыре встречи на высшем уровне с президентом Китая Си Цзиньпином, три встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ-ин и одну встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Москва приняла первый в истории трехсторонний договор Россия-Китай-Северная Корея на уровне вице-министров иностранных дел в октябре 2018 года. Россия также призывает к ослаблению санкций в отношении Северной Кореи, чтобы вознаградить Пхеньян за его мирные жесты, такие как мораторий на ядерные и ракетные испытания.

Тем не менее, нынешняя политика России в отношении Северной Кореи выглядит довольно поверхностной. Основная геополитическая игра Кремля в настоящее время происходит на Ближнем Востоке, а не в Восточной Азии. После вмешательства России в Сирию Путин превратился в лидера Ближнего Востока. Это не значит, что Москва игнорирует Корейский полуостров. Просто Кремль рассматривает полуостров как более или менее второстепенный приоритет в списке российских проблем внешней политики.

Относительная пассивность России на Корейском полуострове также объясняется ограниченными экономическими ресурсами. Москва не может позволить себе щедро субсидировать Северную Корею, как это делает Китай через поставки нефти и другие средства. Москва отрицает, что предложила построить АЭС в Северной Корее в обмен на отказ Пхеньяна от ядерного оружия. По словам российских чиновников, Кремль не может сделать Северной Корее такой дорогой подарок, как атомная электростанция стоимостью в несколько миллиардов долларов.

Читайте также"Эра без войны": КНДР и Южная Корея подписали совместное заявлениеСеверной Корее также не хватает привлекательности для прихода российских инвесторов в нефтегазовую отрасль и военно-промышленный комплекс. В отличие от стран Ближнего Востока или Венесуэлы, в Северной Корее нет нефти. Следует признать, что существует давняя идея о транскорейском газопроводе, по которому российский газ будет доставляться в Южную Корею через север. Но Газпром в настоящее время не рассматривает трубопровод, проложенный на полуострове, как приоритет в своей азиатской стратегии.

Российские оборонные компании мало интересуются Северной Кореей, поскольку у нее ограниченные денежные средства, не говоря уже о международных санкциях, запрещающих экспорт военной техники. Для самых влиятельных экономических субъектов России и, очевидно, для самого Кремля, суть в том, что вы не можете зарабатывать деньги в Северной Корее - вы можете только там потерять их.

Высокопоставленные российские чиновники, включая самого Путина, часто восхваляют Китай как страну, которая вносит наибольший вклад в нынешний дипломатический прогресс на Корейском полуострове. Российские дипломаты подчеркивают, что они "очень тесно сотрудничают" со своими китайскими коллегами, причем двусторонние консультации проходят в Пекине и Москве "почти ежемесячно". Сотрудничество России и Китая в Северо-Восточной Азии является лишь одним из элементов их "всеобъемлющего стратегического партнерства", которое только усиливается при президенте США Дональде Трампе. Москва вряд ли сделает на полуострове что-либо, противоречащее основным интересам ее главного стратегического партнера.

Читайте также"Очень хорошо". Трамп прокомментировал переговоры с главой КНДРКремль прекрасно понимает, что КНДР жизненно важна для безопасности Китая, и признает, что позиции Пекина на Корейском полуострове значительно выше, чем у Москвы. В ответ Китай признает ведущую роль России на Ближнем Востоке.

Уважение России к Китаю по северокорейским вопросам, хотя и в некоторой степени ущемляет гордость Москвы, но все же имеет геополитический смысл. Кремль рассматривает вопросы Тихого океана как второстепенную проблему по сравнению с Европой, Ближним Востоком или Центральной Азией.

Хотя эта стратегия никогда не была изложена официально или публично, Кремль, похоже, решил воздержаться от конфронтации с Китаем в Восточной Азии. Монголия - единственная восточноазиатская страна, которая может рассчитывать на гарантии безопасности России в отношении Китая. Большая часть Восточной Азии находится за пределами жизненно важных интересов России. Главным приоритетом России является чисто оборонительный: сохранение суверенитета над геополитически уязвимым российским Дальним Востоком. Пока Россия остается грозной военной и ядерной державой, ее дальневосточные территории защищены от агрессии со стороны любого потенциального хищника, будь то Китай или кто-либо еще.

Китайский экспансионизм в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе даже приносит пользу России, поскольку отвлекает внимание и ресурсы США от конфронтации с Москвой.

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