Забили руками и ногами. В Питере жестоко убили украинца

В российском Санкт-Петербурге группа злоумышленников до смерти забила гражданина Украины.

Окровавленный труп 32-летнего мужчины был найден 13 мая в 17:20 у забора у ТРК Румба, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По словам подруги убитого, между парнем и компанией из шести мужчин вспыхнула перепалка, которая переросла в драку. Украинца били руками и ногами. Он скончался от множественных травм.

Вскоре после обнаружения трупа полиция задержала одного из подозреваемых. Им оказался 39-летний гражданин Беларуси. По данным СМИ, задержанный - уроженец Украины, проживавший в Невском районе Санкт-Петербурга.

Следственный комитет России проверяет обстоятельства убийства.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 мая, в черногорском Которе была найдена мертвой украинка Анастасия Лашманова, занимавшаяся бизнесом.