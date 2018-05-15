Забили руками и ногами. В Питере жестоко убили украинца

Между парнем и компанией из шести мужчин вспыхнула перепалка, которая переросла в драку.
В российском Санкт-Петербурге группа злоумышленников до смерти забила гражданина Украины.
Окровавленный труп 32-летнего мужчины был найден 13 мая в 17:20 у забора у ТРК Румба, сообщает АН "Оперативное прикрытие".
По словам подруги убитого, между парнем и компанией из шести мужчин вспыхнула перепалка, которая переросла в драку. Украинца били руками и ногами. Он скончался от множественных травм.
Вскоре после обнаружения трупа полиция задержала одного из подозреваемых. Им оказался 39-летний гражданин Беларуси. По данным СМИ, задержанный - уроженец Украины, проживавший в Невском районе Санкт-Петербурга.
Следственный комитет России проверяет обстоятельства убийства.
Напомним, ранее сообщалось, что 11 мая, в черногорском Которе была найдена мертвой украинка Анастасия Лашманова, занимавшаяся бизнесом.