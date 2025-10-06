'Часть стратегии': политолог объяснил появление дронов РФ над Европой, чего ждать

Использование дронов-разведчиков против стран Европы может стать частью более широкой российской стратегии, указывает аналитик.

Политолог объяснил появление дронов РФ над Европой, чего ждать / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

О чем сказал Чаленко:

Вторжение российских дронов в страны ЕС представляет серьезную опасность

Действия россиян являются частью комплексной стратегии

После неудач на поле боя Россия, вероятно, будет делать ставку на провокации, в том числе с применением дронов за пределами Украины, пытаясь расширить зону нестабильности в Европе. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.

По его словам, даже если вместо "Шахедов" будут использовать "Герберы", оснащенные камерами наблюдения, это все равно будет представлять серьезную опасность.

Чаленко добавил, что подобные действия обычно являются частью комплексной стратегии, которая может сочетаться с применением баллистического вооружения. Он напомнил, что во время учений "Запад-2025" в Калининградской области комплексы "Искандер" были размещены на боевых позициях вдоль трассы.

"Это стало очевидным сигналом: возможны разные варианты развития событий, и это фактически игра мячами со стороны Кремля", - резюмирует он.

Будет ли Россия продолжать провокации против стран НАТО - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и журналист Михаил Жирохов считает, что Россия будет продолжать провокации против стран Европейского Союза. В то же время, по его словам, масштаб конфликта вряд ли будет таким же, как в Украине.

Эксперт предполагает, что Москва может прибегнуть к гибридной войне по образцу событий 2014 года на востоке Украины, когда действовали отряды Гиркина-Стрелкова. Подобный сценарий, по его мнению, наиболее вероятен в странах Балтии, где существуют соответствующие предпосылки: в Литве и Латвии (в частности в Латгалии) проживает значительное количество русскоязычного населения, а в эстонской Нарве открыто фиксируется поддержка России.

"И сейчас для России встанет вопрос: где проходят "красные флажки" НАТО. Москве важно понять, какие будут последствия, если условное российское военное подразделение вторгнется в Эстонию и объявит там "Нарвскую народную республику". Что это будет означать для НАТО: нападение на страну Альянса или внутреннее дело Эстонии? Когда россияне поймут, как действовать дальше, они могут прибегнуть к любым сценариям - и повторить даже украинский", - резюмирует он.

Провокации РФ против Европы - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после серии неудач на фронте Кремль может попытаться компенсировать военные поражения, усиливая давление на других направлениях, в частности через провокации против европейских государств. Об этом заявил политолог, директор Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.

Как отметил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач, нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши - это очередная попытка страны-агрессора запугать поляков и европейцев в целом.

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, ветеран дипломатической службы Валерий Чалый предполагает, что провокации РФ в Европе могут не ограничиться только дронами или самолетами. По его мнению, Кремль может решиться и на наземную операцию, причём наиболее вероятной мишенью станет Литва.

О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

