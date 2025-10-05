Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин может открыть второй фронт в войне - раскрыт тревожный сценарий

Юрий Берендий
5 октября 2025, 12:21
329
Россия может начать "второй фронт" против стран ЕС и НАТО, используя фейки, провокации и гибридные атаки для эскалации конфликта, указывает эксперт.
Путин может открыть второй фронт в войне - раскрыт тревожный сценарий
Путин может открыть второй фронт в войне, что известно / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

О чем сказал Чаленко:

  • Россия может открыть "второй фронт" против стран Европы
  • Заявления спикера российского МИДа о ДРГ в Польше не случайны

После ряда неудач на фронте Кремль может попытаться компенсировать военные поражения усилением давления на других направлениях. В частности, речь идет о провокациях в отношении стран Европы. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.

"Совершенно очевидно, что речь идет об условном "втором фронте". Может ли это быть дальнейшая гибридная деятельность против других стран - членов ЕС и НАТО? Да, ведь мы уже видим разворачивание темы с "непонятными" беспилотниками, а также нарушение воздушного пространства пилотируемой военной авиацией", - указывает он.

видео дня

Чаленко отметил, что российская разведка и пресс-секретарь МИД Мария Захарова намеренно распространяют фейки о якобы украинских диверсионных группах в Польше или о "Шахедах", которые якобы восстанавливают украинцы, чтобы обвинить Россию. Такие сообщения являются частью заранее подготовленной конспирологической кампании, призванной оправдать появление так называемых "зеленых человечков" в соседних странах.

Аналитик предположил, что Россия может прибегнуть к провокациям непосредственно на территории Польши или Румынии, используя ударные дроны или наземные группы, нацеливаясь прежде всего на объекты логистической инфраструктуры. В то же время под угрозой могут оказаться и другие государства, ведь речь идет о сценарии контролируемой эскалации, за которым стоит лично Путин.

"Именно по этому пути, скорее всего, они и в дальнейшем будут двигаться", - резюмирует он.

Готова ли Европа к войне - мнение эксперта

Как писал Главред, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев оценил вероятность того, что Россия может развязать новую войну в Европе. По его словам, эпоха, когда европейские страны чувствовали себя вполне защищенными под американским "ядерным зонтиком", развивали экономику и направляли значительные средства на социальные программы, фактически завершилась.

"Если оценивать военный потенциал Европы, то можно сказать точно: Европа к войне не готова. Не просто так Урсула фон дер Ляйен говорила о 800 миллиардах инвестиций в европейский ВПК", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что сейчас возможности Европы поддерживать Украину значительно сужены - как в финансовом плане, так и с точки зрения оборонно-промышленного потенциала.

По мнению Золотарева, для продолжения помощи Киеву европейцам, возможно, придется прибегнуть к радикальным шагам, в частности сократить социальные расходы.

Провокации России против стран Европы - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, из-за отсутствия реакции НАТО и Европы на недавние провокации России с использованием дронов в Польше, Кремль получил дополнительное поощрение к подобным действиям. По мнению военного эксперта, полковника запаса Романа Свитана, Россия может продолжить провокации уже не только против Польши, но и в отношении других государств.

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, ветеран дипломатической службы Валерий Чалый считает, что российская активность в Европе вряд ли ограничится нарушениями воздушного пространства. По его словам, в будущем Кремль может решиться даже на наземную операцию, и наиболее вероятной мишенью в этом случае станет Литва.

В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российский диктатор Владимир Путин продолжает информационное давление на Европу, угрожая Западу, чтобы сдержать его от решительного ответа на агрессивные действия Москвы.

Другие новости:

О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Игорь Чаленко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Все погибли": щемящие подробности о семье, которую убила РФ во Львовской области

"Все погибли": щемящие подробности о семье, которую убила РФ во Львовской области

12:46Украина
Погибла целая семья из 4 человек: появились новые детали ночного обстрела

Погибла целая семья из 4 человек: появились новые детали ночного обстрела

11:02Украина
В Украину возвращается тепло: в каких регионах разогреет до +23 °С

В Украину возвращается тепло: в каких регионах разогреет до +23 °С

10:41Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

Какие городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз

Какие городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз

Ночь может быть тяжелой: РФ приготовила для атаки 700 "Шахедов" и баллистику, детали

Ночь может быть тяжелой: РФ приготовила для атаки 700 "Шахедов" и баллистику, детали

Пенсии вырастут: в ПФУ сделали важное заявление и назвали сроки

Пенсии вырастут: в ПФУ сделали важное заявление и назвали сроки

Последние новости

12:59

Забудьте про скребки: гениальный способ моментально убирает жир со стекла духовки

12:46

"Все погибли": щемящие подробности о семье, которую убила РФ во Львовской области

12:21

Путин может открыть второй фронт в войне - раскрыт тревожный сценарий

12:18

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 октября

12:07

Прицельный удар дрона: РФ убила на Донбассе известного французского журналиста

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
11:07

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 октября

11:02

Погибла целая семья из 4 человек: появились новые детали ночного обстрелаФото

10:56

Прорыв в переговорах Украины и РФ: в Турции назвали главное условие

10:41

В Украину возвращается тепло: в каких регионах разогреет до +23 °С

Реклама
10:36

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 октября: Водолеям - сомнения, Рыбам - сказка

10:00

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев

09:59

РФ била по Львовщине ракетами и дронами: есть жертвы, на месте прилетов пожарыВидео

09:51

Каким областям Украины зимой грозят отключения света: прогноз эксперта

09:10

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Девам - серьезные перемены, Ракам - обман

08:59

"Тяжелая ночь": россияне массированно обстреляли Украину, бушуют сильные пожарыФото

08:37

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:22

РФ била по жилым домам в Запорожье: что известно о жертве, раненых и прилетахФото

07:21

Во Львове прогремели мощные взрывы: РФ ударила дронами и ракетами "Кинжал"Видео

05:48

"Будет замечательным папой": победительница "Холостяка" сделала важное заявление

05:39

РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов, "Калибрами", Х-101 и "Кинжалами"Фото

Реклама
05:16

Гороскоп на завтра 6 октября: Ракам - финансовые потери, Стрельцам - хорошие новости

04:30

Поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется финансовая фортуна 5 октября

04:00

Как за 10 минут подготовить розы к зиме: полезный и простой лайфхак

03:31

Худшие решения для маленького помещения: в какие цвета не стоит красить кухню

03:02

Как посеять морковь, чтобы потом не прореживать: два хитрых способа

02:30

Угроза новой пандемии: ученые предупредил о неожиданной опасности

04 октября, суббота
23:58

Желтая коробчатая разметка появилась на дорогах Украины: что она означает

22:46

Летят сотни "Шахедов", Ту-95 уже на старте: высока угроза массированной атаки

22:29

Украинских рыбаков начали штрафовать на тысячи гривен: стала известна причина

21:56

Цены на мясо безумно взлетели, сахар ринулся вниз: какие цены на продукты в мире

21:55

Духовные дары и благословения: что вам оставили предки по дате рождения

20:45

Кто притянет финансовую удачу в октябре: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

20:36

"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

20:35

В Грузии вспыхнули массовые протесты: дворец президента берут штурмомВидео

20:12

ВСУ зачищают важный пункт от врага: Сырский поделился успехами на фронте

20:09

Гороскоп Таро на завтра 5 октября: Водолеям - сбавить обороты, Львам - мера

19:57

Ключевой завод РФ - в огне: ССО с повстанцами провели операцию на Ленинградщине

19:41

Влупит 2-градусный мороз: названы регионы, где будут дожди и снег

19:10

Как два главных маршрута российской нефти оказались под серьезным давлениеммнение

19:01

Пенсии вырастут: в ПФУ сделали важное заявление и назвали сроки

Реклама
18:59

Ночь может быть тяжелой: РФ приготовила для атаки 700 "Шахедов" и баллистику, детали

18:57

Одесса, Львов и полуостров Киев: где на карте мира спрятались украинские городаВидео

18:41

Его материалы меняли страну: резко не стало известного украинского журналиста

18:11

Тряслись руки и повторял Януковича: Путин поразил публику нездоровым поведением

17:57

Окончания войны не видно: мрачный прогноз насчет переговоров Украины и РФВидео

17:24

Среди раненых - дети, есть жертва: новые детали двойного удара РФ по вокзалу в ШосткеФото

17:15

Неужели инсценировал смерть: в РФ переполох, гроб Кеосаяна исчез, а могилы нет

16:48

Под Добропольем "зайцу отрезали уши": военный рассказал о котлах для россиян

16:44

Какие прически провоцируют выпадение волос: самые частые ошибки в укладке

16:34

Остапчук подарил жене дорогущее авто: скоро получит права

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять