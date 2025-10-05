Путин может открыть второй фронт в войне - раскрыт тревожный сценарий

Россия может начать "второй фронт" против стран ЕС и НАТО, используя фейки, провокации и гибридные атаки для эскалации конфликта, указывает эксперт.

О чем сказал Чаленко:

Россия может открыть "второй фронт" против стран Европы

Заявления спикера российского МИДа о ДРГ в Польше не случайны

После ряда неудач на фронте Кремль может попытаться компенсировать военные поражения усилением давления на других направлениях. В частности, речь идет о провокациях в отношении стран Европы. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.

"Совершенно очевидно, что речь идет об условном "втором фронте". Может ли это быть дальнейшая гибридная деятельность против других стран - членов ЕС и НАТО? Да, ведь мы уже видим разворачивание темы с "непонятными" беспилотниками, а также нарушение воздушного пространства пилотируемой военной авиацией", - указывает он. видео дня

Чаленко отметил, что российская разведка и пресс-секретарь МИД Мария Захарова намеренно распространяют фейки о якобы украинских диверсионных группах в Польше или о "Шахедах", которые якобы восстанавливают украинцы, чтобы обвинить Россию. Такие сообщения являются частью заранее подготовленной конспирологической кампании, призванной оправдать появление так называемых "зеленых человечков" в соседних странах.

Аналитик предположил, что Россия может прибегнуть к провокациям непосредственно на территории Польши или Румынии, используя ударные дроны или наземные группы, нацеливаясь прежде всего на объекты логистической инфраструктуры. В то же время под угрозой могут оказаться и другие государства, ведь речь идет о сценарии контролируемой эскалации, за которым стоит лично Путин.

"Именно по этому пути, скорее всего, они и в дальнейшем будут двигаться", - резюмирует он.

Готова ли Европа к войне - мнение эксперта

Как писал Главред, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев оценил вероятность того, что Россия может развязать новую войну в Европе. По его словам, эпоха, когда европейские страны чувствовали себя вполне защищенными под американским "ядерным зонтиком", развивали экономику и направляли значительные средства на социальные программы, фактически завершилась.

"Если оценивать военный потенциал Европы, то можно сказать точно: Европа к войне не готова. Не просто так Урсула фон дер Ляйен говорила о 800 миллиардах инвестиций в европейский ВПК", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что сейчас возможности Европы поддерживать Украину значительно сужены - как в финансовом плане, так и с точки зрения оборонно-промышленного потенциала.

По мнению Золотарева, для продолжения помощи Киеву европейцам, возможно, придется прибегнуть к радикальным шагам, в частности сократить социальные расходы.

Провокации России против стран Европы - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, из-за отсутствия реакции НАТО и Европы на недавние провокации России с использованием дронов в Польше, Кремль получил дополнительное поощрение к подобным действиям. По мнению военного эксперта, полковника запаса Романа Свитана, Россия может продолжить провокации уже не только против Польши, но и в отношении других государств.

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, ветеран дипломатической службы Валерий Чалый считает, что российская активность в Европе вряд ли ограничится нарушениями воздушного пространства. По его словам, в будущем Кремль может решиться даже на наземную операцию, и наиболее вероятной мишенью в этом случае станет Литва.

В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российский диктатор Владимир Путин продолжает информационное давление на Европу, угрожая Западу, чтобы сдержать его от решительного ответа на агрессивные действия Москвы.

О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

