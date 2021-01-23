Массовые аресты и сценарий Беларуси: в России раскрыли планы властей по митингам за Навального

В России будут арестовывать активистов, агитирующих за участие в митингах в поддержку Навального - оппозиционерка / Фото твиттер Тимура Олевского

Накануне заявленных оппозицией митингов в поддержку арестованного российского политика Алексея Навального начались аресты его соратников. Активистов и дальше будут арестовывать, однако люди, которые уже приняли решение, все равно примут участие в митингах.

Как заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова в эфире телеканала Украина 24, арест пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш – это только начало. Арестовывать будут и других, так как по российским законам агитировать за несогласованный с властями митинг нельзя.

"Это является нарушением Кодекса об административных правонарушениях. Поэтому, я думаю, что люди, которые активно агитируют в соцсетях, тоже могут получить дополнительные сутки ареста", - отметила политик.Читайте также"Миллионы готовы действовать": в России разразились гневом из-за задержания Навального

Она прогнозирует, что задержание в ближайшее время грозит всем, кто призывает принять участие в акциях протеста. Это делается для того, чтобы у протеста не было лидеров, которые могут повести за собой народ. Однако те люди, которые уже приняли для себя решение участвовать в акциях, свою позицию вряд ли изменят.

"Когда нет людей, за которыми могут пойти, которых признают в качестве лидеров протеста, сложнее самоорганизоваться тем, кто приходит на акцию… Думаю, те, кто принял решение выйти, все равно будут выходить", - считает Курносова.

Также она добавила, что в Москве, как было в Минске накануне протестов, скорее всего, также закроют центральные станции метро.

"Это мы буквально недавно наблюдали в Минске во время крупных протестных акций. Думаю, то же самое будет завтра в Москве", - подчеркнула Ольга Курносова.Читайте такжеВойна башен Кремля и отставка Путина: в России объяснили действия Навального

Протесты в России