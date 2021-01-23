Массовые аресты и сценарий Беларуси: в России раскрыли планы властей по митингам за Навального

Люди, которые уже приняли решение, все равно будут выходить на митинги в поддержку Навального, считает Ольга Курносова.
Накануне заявленных оппозицией митингов в поддержку арестованного российского политика Алексея Навального начались аресты его соратников. Активистов и дальше будут арестовывать, однако люди, которые уже приняли решение, все равно примут участие в митингах.
Как заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова в эфире телеканала Украина 24, арест пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш – это только начало. Арестовывать будут и других, так как по российским законам агитировать за несогласованный с властями митинг нельзя.
"Это является нарушением Кодекса об административных правонарушениях. Поэтому, я думаю, что люди, которые активно агитируют в соцсетях, тоже могут получить дополнительные сутки ареста", - отметила политик.Читайте также"Миллионы готовы действовать": в России разразились гневом из-за задержания Навального
Она прогнозирует, что задержание в ближайшее время грозит всем, кто призывает принять участие в акциях протеста. Это делается для того, чтобы у протеста не было лидеров, которые могут повести за собой народ. Однако те люди, которые уже приняли для себя решение участвовать в акциях, свою позицию вряд ли изменят.
"Когда нет людей, за которыми могут пойти, которых признают в качестве лидеров протеста, сложнее самоорганизоваться тем, кто приходит на акцию… Думаю, те, кто принял решение выйти, все равно будут выходить", - считает Курносова.
Также она добавила, что в Москве, как было в Минске накануне протестов, скорее всего, также закроют центральные станции метро.
"Это мы буквально недавно наблюдали в Минске во время крупных протестных акций. Думаю, то же самое будет завтра в Москве", - подчеркнула Ольга Курносова.Читайте такжеВойна башен Кремля и отставка Путина: в России объяснили действия Навального
Протесты в России
- Российский оппозиционер Алексей Навальный 18 января был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку. Соратник политика Леонид Волков заявил, что идет подготовка массовых акций, которые должны состояться 23 января.
- Оппозиционер Леонид Гозман считает, что Алексей Навальный в результате своих действий обрел широкую популярность и стал реальной альтернативой действующему главе государства Владимиру Путину.