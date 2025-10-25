В Волгоградской области было громко: после атаки дронов горит подстанция

Кратко:
- Ночью Волгоградскую область России атаковали неизвестные дроны
- На территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание
- Эта подстанция уже была под атакой 16 октября
В ночь на 25 октября Россию в очередной раз атаковали дроны. В Волгоградской области на территории подстанции линии электропередачи Балашовская зафиксирован пожар. Об этом сообщают российские телеграм-каналы и администрация области.
В частности, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о якобы "отражении массированной атаки беспилотников" силами противовоздушной обороны.
По его словам, в результате падения обломков БпЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание. Согласно обнародованной информации, пострадавших в результате этого нет.
Кроме того, местный губернатор сказал, что в Светлоярском районе повреждено частное жилое здание. Там якобы также нет раненых.
Стоит добавить, что подстанция уже была под атакой 16 октября. Она обеспечивает транзитные перетоки электроэнергии с Волжской ГЭС в центральный регион, а также электроснабжение части Волгоградской, Воронежской и Саратовской области.
Удары по территории РФ
Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что Украине надо бить по Кремлю и Останкино, потому что это центры принятия решений и военные объекты.
По его словам, нанося удары по ним, мы не нарушим международное законодательство, но это имело бы эмоциональный эффект.
"Практический эффект будет от уничтожения военных заводов и предприятий РФ, российской нефтепереработки и т.д.", - подчеркнул он.
Взрывы в России - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 23 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по стратегическому объекту врага - "Рязанскому" нефтеперерабатывающему заводу, который обеспечивал потребности Вооруженных сил РФ.
Вечером 22 октября в городе Копейск Челябинской области России прогремели взрывы. На заводе "Пластмас", который производит боеприпасы и взрывчатые вещества, начался сильный пожар.
В ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России.
Читайте также:
- Для ударов по НПЗ РФ Украина уже использует "Фламинго" - The Economist
- Удары по НПЗ России не являются решающими, но они сильно "бьют" по Путину - NYT
- Сгорели дотла 11 резервуаров: СМИ о деталях мощного удара по НПЗ в Феодосии
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред