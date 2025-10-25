Укр
В Волгоградской области было громко: после атаки дронов горит подстанция

Мария Николишин
25 октября 2025, 09:41
Пожар возник якобы из-за падения обломков БпЛА.
Атака дронов на Россию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • Ночью Волгоградскую область России атаковали неизвестные дроны
  • На территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание
  • Эта подстанция уже была под атакой 16 октября

В ночь на 25 октября Россию в очередной раз атаковали дроны. В Волгоградской области на территории подстанции линии электропередачи Балашовская зафиксирован пожар. Об этом сообщают российские телеграм-каналы и администрация области.

В частности, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о якобы "отражении массированной атаки беспилотников" силами противовоздушной обороны.

По его словам, в результате падения обломков БпЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание. Согласно обнародованной информации, пострадавших в результате этого нет.

Кроме того, местный губернатор сказал, что в Светлоярском районе повреждено частное жилое здание. Там якобы также нет раненых.

Стоит добавить, что подстанция уже была под атакой 16 октября. Она обеспечивает транзитные перетоки электроэнергии с Волжской ГЭС в центральный регион, а также электроснабжение части Волгоградской, Воронежской и Саратовской области.

Удары по территории РФ

Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что Украине надо бить по Кремлю и Останкино, потому что это центры принятия решений и военные объекты.

По его словам, нанося удары по ним, мы не нарушим международное законодательство, но это имело бы эмоциональный эффект.

"Практический эффект будет от уничтожения военных заводов и предприятий РФ, российской нефтепереработки и т.д.", - подчеркнул он.

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 23 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по стратегическому объекту врага - "Рязанскому" нефтеперерабатывающему заводу, который обеспечивал потребности Вооруженных сил РФ.

Вечером 22 октября в городе Копейск Челябинской области России прогремели взрывы. На заводе "Пластмас", который производит боеприпасы и взрывчатые вещества, начался сильный пожар.

В ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России.

