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Американский сенатор назвал Путина "мясником и головорезом"

Сегодня, 08:50

Нет никакой моральной тождественности между США и путинской РФ, отметил Маккейн.

Путин
Владимир Путин Reuters
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн сказал, что президент РФ Владимир Путин является мясником и головорезом.

Об этом он заявил в Сенате, рассказывая о российском оппозиционере Владимире Кара-Мурзе (недавно госпитализирован с отравлением), пишет РБК-Украина.

По словам политика, тот знал, что глава Российской Федерации является "убийцей".

"... (Кара-Мурза — ред.) вполне может быть следующей мишенью. Владимир знал, что нет никакой моральной тождественности между Соединенными Штатами и путинской Россией", — добавил Маккейн.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что РФ под руководством Владимира Путина — "варвар 21 века". Ознакомиться с мнением украинского чиновника можно здесь.

Теги:  
Россия, США, Путин, Маккейн, Кара-Мурза
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