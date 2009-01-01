Американский сенатор назвал Путина "мясником и головорезом"

Нет никакой моральной тождественности между США и путинской РФ, отметил Маккейн.

Владимир Путин Reuters

Американский сенатор-республиканецсказал, что президент РФявляется мясником и головорезом.

Об этом он заявил в Сенате, рассказывая о российском оппозиционере Владимире Кара-Мурзе (недавно госпитализирован с отравлением), пишет РБК-Украина.

По словам политика, тот знал, что глава Российской Федерации является "убийцей".

"... (Кара-Мурза — ред.) вполне может быть следующей мишенью. Владимир знал, что нет никакой моральной тождественности между Соединенными Штатами и путинской Россией", — добавил Маккейн.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что РФ под руководством Владимира Путина — "варвар 21 века". Ознакомиться с мнением украинского чиновника можно здесь.