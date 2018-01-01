"Подрывали нацбезопасность страны": Греция объявила о высылке двоих дипломатов РФ

Еще двоим сотрудникам дипведомства будет запрещен въезд на территорию государства.

Греция высылает российских дипломатов. Facebook.com

Афинские СМИ сообщили о решении греческих властей выслать из страны двоих дипломатов Российской Федерации. Еще двоим сотрудникам будет запрещен въезд на территорию государства.

По данным афинской газеты Kathimerini, россиян обвинили в попытках вмешательства во внутренние дела страны, а также незаконных действиях, которые подрывают национальную безопасность Греции. В частности, дипломатам вменяют в вину сбор информации и подкуп греческих чиновников.

Издание называет имя только одного из высылаемых россиян — это Виктор Яковлев. Второе имя не уточняется.

Российский МИД данное сообщение пока не прокомментировал.

Напомним, более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Ранее "Главред" публиковал инфографику, какие страны сколько российских дипломатов выслали.

В то же время Австрия отказала Брюсселю в высылке российских дипломатов: "Мы хотим быть строителями моста". Канцлер государства заявил о намерениях стать "мостом" между Востоком и Западом.

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Ранее стало известно о том, сколько российских дипломатов останутся работать в Украине.

В свою очередь 30 марта в Министерстве иностранных дел РФ заявили об объявлении persona non grata дипломатов из 23 стран, включая Украину. Эти действия послужили ответом на высылку российских дипломатов.

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