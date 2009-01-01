Підручники для 9-го класу від видавництва "Ранок" до 1 вересня готові

Педагоги віддавали перевагу саме тим варіантам, із якими навчальний процес буде найбільш якісним.

Ранок

Видавництво "Ранок" вітає українських школярів із Днем знань і наголошує: весь наклад підручників для 9 класу, що становить більш як 2 млн примірників, надруковано вчасно та передано офіційним перевізникам для подальшої доставки у школи країни.

"Підручники "Ранку" вже відвантажені з нашого логістичного центру. Далі вони будуть доставлені до обласних центрів України. А вже звідти відбуватиметься доставка по місцях. Сподіваюся, книжки потраплять до шкіл оперативно. Єдине, що може цьому завадити, — це непродумана логістика на місцевому рівні", — зауважує директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов.

Цього року за держзамовленням видавництво випустило 28 підручників для 9 класу українською мовою та 7 підручників, перекладених російською. 12 із них було видано в "європейському" форматі. Йдеться про книжки більшого розміру та у м'яких обкладинках. Такий формат дозволив збільшити вміст навчального матеріалу і водночас зменшити вагу підручників.

Підручники з фізики, історії України та всесвітньої історії традиційно були перекладені угорською, молдавською, румунською, польською мовами, тож їх будуть використовувати в школах із навчанням мовами національних меншин.

Усі підручники відповідають державним програмам та містять складові, необхідні для роботи на уроці (текст, малюнки, актуалізація, запитання, завдання для лабораторних та самостійних робіт тощо).

Ранок

Зауважуємо, що електронні версії підручників видавництва "Ранок" є у відкритому доступі. Крім того, на сайті інтерактивної школи "Ранку" http://interactive.ranok.com.ua розміщені електронні додатки: тематичні відео, тести, онлайн-уроки, аудіофайли для вдосконалення знань з іноземних мов, лабораторні роботи.

І насамкінець, підручники цього року вже вдруге обирали вчителі. Педагоги віддавали перевагу саме тим варіантам, із якими навчальний процес буде найбільш якісним. Усього в 2017 році має бути надруковано 228 найменувань підручників для 9 класу. Загальний наклад становить 8 млн 346 тис. 347 примірників на суму 328 млн 449 тис. гривень.