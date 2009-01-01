Провокация в ДНР. Боевики готовят эвакуацию в Макеевке, пускают слухи о наступлении ВСУ

В Макеевке боевики собираются эвакуировать людей, говорит Матюхин.

Боевики на Донбассе joinfo.ua

На временно оккупированной территории Донбасса боевики организуют эвакуацию местных жителей Макеевки , запугивая население атакой украинских военных.

Об этом сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин, сообщает УНН.

"В Макеевке боевики собираются эвакуировать людей. В связи с тем, что они что-то придумывают. Так же, как они несколько дней рассказывали о том, что украинские военные будут атаковать из "Градов". И сами уже ведут три дня огонь из "Градов". Это обычная провокация с их стороны", — отметил Матюхин.

Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО в результате контрнаступательных действий закрепились под Спартаком.