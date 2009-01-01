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Провокация в ДНР. Боевики готовят эвакуацию в Макеевке, пускают слухи о наступлении ВСУ

Сегодня, 20:15

В Макеевке боевики собираются эвакуировать людей, говорит Матюхин.

Боевики
Боевики на Донбассе joinfo.ua
На временно оккупированной территории Донбасса боевики организуют эвакуацию местных жителей Макеевки, запугивая население атакой украинских военных.

Об этом сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин, сообщает УНН.

"В Макеевке боевики собираются эвакуировать людей. В связи с тем, что они что-то придумывают. Так же, как они несколько дней рассказывали о том, что украинские военные будут атаковать из "Градов". И сами уже ведут три дня огонь из "Градов". Это обычная провокация с их стороны", — отметил Матюхин.

Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО в результате контрнаступательных действий закрепились под Спартаком.

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АТО, Донбасс, боевики, Макеевка, Матюхин
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