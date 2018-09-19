На Киевщине свела счеты с жизнью мать 10 детей

Женщина растила десятерых детей - практически самостоятельно / flickr.com

В селе Бобрик на Киевщине произошла жуткая трагедия: 37-летняя Любовь Нижник, мать шести дочерей и четырех сыновей, повесилась в сарае, таким образом подведя окончательный итог жизни.

Труп матери обнаружили ее же дети, игравшие во дворе. Почему женщина, которая умудрялась воспитывать десятерых детей, могла решиться на этот шаг - журналистам "ТСН" поведали односельчане погибшей, передает "УНИАН".

Как утверждают соседи семейства Нижников, женщина была беременна одиннадцатым ребенком. Примерно за час до обнаружения тела, добавили односельчане, некоторые слышали, как она ссорилась со своим сожителем. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.

Родственники погибшей наотрез отказались общаться со СМИ, поэтому выяснить у них ничего не удалось.

Ранее сообщалось, что одна из основательниц международного женского движения Femen, художница Оксана Шачко, покончила с собой.