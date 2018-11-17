В Ужгороде водитель элитного авто сбил 12-летнюю девочку

Место ДТП в Ужгороде / Национальная полиция Украины

На улице Заньковецкой в Ужгороде произошло ДТП - водитель элитного автомобиля Porsche наехал на 12-летнюю девочку-пешехода. Ребенок выжил, однако госпитализирован.

Как сообщается на сайте Нацполиции Закарпатской области, авария произошла сегодня утром 16 ноября.

Правоохранители получили сообщение о ДТП с пострадавшими около 08:15. Читайте такжеНа Керченском мосту произошло масштабное ДТП, опубликовано видео"Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила, что 36-летний водитель Porsche не справился с управлением и совершил наезд на 12-летнюю ужгородку-пешехода. Девочку с телесными повреждениями доставили в больницу", – говорится в сообщении.

Напомним, днем 14 ноября в Ровенской области на трассе Киев — Чоп автомобиль Citroen столкнулся с грузовиком, погибли чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь и его отец, а Олег Жох пострадал и был госпитализирован в тяжелом состоянии.