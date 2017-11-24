Защитил мать. В Николаеве подросток заколол пьяного отчима

В Первомайском районе Николаева 15-летний подросток убил своего отчима двумя ударами ножа в грудь. В ГУ НП в Николаевской области рассказали, что о смерти мужчины местному фельдшеру сообщила 41-летняя жена погибшего.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что причиной смерти стали две резаные раны в грудной клетке. Их нанес 15-летний пасынок, защищая мать от пьяного отчима.

Соседи рассказали, что мужчина жил с женой, двумя дочерями и пасынком. Он часто напивался и буянил, избивая супругу. Накануне вечером погибший вернулся домой пьяным и устроил драку с женой. Ее сын от первого брака схватил первое, что попалось под руку, и дважды пырнул отчима в грудь кухонным ножом. После этого супруга оказала пострадавшему первую помощь. Вызывать скорую помощь и полицию мужчина отказался, заверив, что чувствует себя хорошо. На следующий день около 14:00 пострадавший скончался.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам ч.2 ст.121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Подростку грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Его дальнейшая судьба зависит от результатов судебно-медицинской экспертизы и досудебного следствия.

Ранее во Львове во время бытового конфликта 78-летний отчим тяжело травмировал металлической палкой 54-летнего пасынка. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.