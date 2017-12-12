Облако дыма и расплавленные авто. В Австрии в результате взрыва на газопроводе есть жертвы

В Австрии, в результате мощного взрыва и крупного пожара на территории терминала, занимающегося распределением российского газа в Европе, в земле Нижняя Австрия один человек погиб и 18, по данным Красного Креста, получили ранения.

Вместе с тем, ранее полиция сообщила о 60 пострадавших, пишет euronews.com.

Газораспределительная станция около австрийского города Баумгартен-ан-дер-Марх отключена в ручном режиме после мощного взрыва, сообщила во вторник компания-оператор Gas Connect Austria.

Как пишут австрийские СМИ, тепловая волна, которая образовалась в результате взрыва и пожара, была такой силы, что расплавила автомобили на стоянке неподалеку.

Как рассказывают очевидцы, в результате взрыва облако дыма поднялось на 30-50 метров и им показалось, что произошла авиакатастрофа.

Напомним, ранее сообщалось о мощном взрыве на газопроводе в США.