В Запорожье отец двоих детей "вляпался" в секс-скандал с 13-летней школьницей

В Запорожье активисты-общественники из организации "Наследие" установили личность и "поймали на горячем" любителя секса с несовершеннолетними.

Как сообщает портал news.zp.ua. 28-летний Никита П. пытался склонить к интимным отношениям 13-летнюю горожанку, с которой он познакомился в Сети. Ему удалось назначить ей свидание, однако туда вместо "лолиты" пришли активисты "Наследия".

"Хотел увидеться, пойти ко мне или к ней и ближе пообщаться в интимном плане - заняться сексом. Прислал ей фото своего полового органа. Когда жена увидела фото - пригрела мне сковородкой по спине", − заявил молодой мужчина.

По его словам, они с женой воспитывают двух сыновей − семилетнего Сергея и Николая (2,5 года).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве задержали 46-летнего мужчину за развращение школьницы.