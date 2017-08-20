В ДНР назвали украинские предприятия, которые собираются отжать

На оккупированном Донбассе так называемый "фонд госимущества" ДНР намерен отсудить недвижимое имущество у ряда украинских компаний.

Соответствующие судебные слушания состоятся в августе и сентябре, сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на ресурсы донецких террористов.

Отмечается, что в список "национализации" попала собственность компании ЧАО "АПК-Инвест", недвижимость национальной акционерной компании "Надра Украины", имущество ООО "Альткомавтотранс", банковские помещения ЗАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", а также дворец спорта "Динамо", принадлежащий физкультурно-спортивному обществу "Динамо".

Судебное заседание по иску "фонда госимущества" ДНР о признании права собственности на имущество украинских компаний намерены провести в "арбитражном суде" Донецка.

В "официальном" документе говорится, что после опубликования судебного вызова владельцы украинских компаний надлежащим образом информированы о месте, дате и времени проведения судебного заседания.

В середине июня на сайте ДНР уже сообщалось, что подконтрольный организации "фонд госимущества" обратился в местный арбитражный суд с просьбой признать права собственности на "бесхозное" имущество украинских владельцев.

Кроме вышеупомянутых компаний в списке судебного иска также шла речь об имуществе компании ООО "Дорожное строительство Альтком", ООО "Альтком Бетон-строй", ОАО "Артемовский завод по обработке цветных металлов", ООО "Строительство и монтаж".

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