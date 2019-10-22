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Диетолог разъяснила, как правильно набрать вес

22 октября 2019, 01:46

Эксперт заверила, что запихивать в себя еду вовсе не обязательно - важно прислушиваться к своему организму.

спорт, тренировка, женщина
Эксперт обьяснила, как набрать вес / woman.rambler.ru

Есть категория людей, которая постоянно худеет, а есть те, кто пытаются потолстеть, стараясь запихивать в себя как можно больше еды, но у него добиться желаемого эффекта не получается.

Как правильно набрать  вес, на своей странице в Instagram рассказала диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова.

По ее словам, самое главное правило в наборе веса – не заставлять себя есть. Так из здорового пищевого поведения мы можем получить нарушение, все должно быть гармонично.

Эксперт отметила, что есть медицинские причины, по которым люди не могут набрать вес, это может быть: гипертиреоз, диабет, целиакия, инфекции, расстройства пищевого поведения, поэтому изначально стоит обратиться к врачу.

Как утверждает Комиссарова, основы питания для тех, кто хочет набрать вес, идентичны для тех, кто хочет похудеть. Это 5 групп продуктов: овощи, фрукты, цельнозерновые, молочные, белковые.

Можно использовать так называемый метод тарелки, где 1/2 мы наполняем фруктами, овощами; 1/4 белком, 1/4 углеводами, но диаметр может быть 25 см.

Также стоит следовать ряду важных правил:

  • Планируйте свой рацион заранее, продумайте, что будете есть на работе, после тренировки и т.д. Ведите дневник питания.

  • Выбирайте пищу с высокой энергетической ценностью: не чипсы и фастфуд, а орехи, сытные смузи, сыр, молочные продукты, хлеб, картофель, макароны, батончики зерновые и из сухофруктов.

  • Ваше все - это перекусы, они должны быть всегда под рукой.

  • Пейте свои калории. Смузи, белковые коктейли, нутридринк, молочные коктейли - все это поможет набрать вес.

  • Добавьте ореховое масло в рацион. Арахисовое масло можно мазать на хлеб или готовить в нем курицу.

  • Завершите подачу блюда грамотно: посыпьте его сыром или орехами.

  • Занимайтесь спортом. Он повышает аппетит и помогает нарастить мышечную массу. Лучше силовые тренировки.

  • Спите не менее 6 часов в сутки, проветривайте помещение перед сном, не сидите за час до сна в гаджетах, не наедайтесь перед сном.

Ранее Альбина Комиссарова назвала десять самых главных ошибок худеющих.

здоровье советы вес Альбина Комиссарова
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