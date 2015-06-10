Джеймс Кэмерон оценил картину "Терминатор: Генезис"

Голливудский режиссер, автор самой франшизы "Терминатор", который снял первые два фильма из цикла, Джеймс Кэмерон уже посмотрел пятую картину "Терминатор: Генезис".

По словам самого Кэмерона, он впечатлен новым фильмом, пишет Еспресо-tv.

Режиссер записал видеоролик, в котором сообщил, что впечатлен новым фильмом и называет картину "уважительно относящейся к первым двум фильмам", которые он снял в 1984 и 1991 годах.

Известно, что режиссер Алан Тейлор проигнорировал события, происходившие в третьей и четвертой сериях от режиссеров Джонатана Мостоу и Джозефа МакДжинти Никола соответственно. По словам Кэмерона, новый фильм позволил франшизе открыть второе дыхание.

Действие "Генезиса" разворачивается в параллельном предыдущим "Терминаторам" времени, где Терминатор (Арнольд Шварценеггер) возвращается в прошлое, чтобы воспитать Сару Коннор (Эмилия Кларк). Сам актер Арнольд Шварценеггер назвал "Терминатора-4" отстоем.

Первые показы нового "Терминатора" состоятся 1 июля.

Напомним, экс-губернатор Калифорнии и голливудский актер Арнольд Шварценеггер записал видео-обращение к украинцам.