Жуткое ДТП под Киевом. На пьяных медиков завели дело и уволили с работы

8 августа 2017, 10:57

Врача и медсестру, которая также употребляла алкоголь, уже уволили с работы

ДТП на Бориспольской окружной.

Полиция возбудила уголовное производство в отношении медицинских работников Бориспольской районной больницы, которые находились на рабочем месте в нетрезвом состоянии на момент прибытия в медицинское учреждение жертвы резонансного ДТП на Киевщине.

Об этом сообщил сегодня представитель полиции Киевской области Николай Жукович, пишет Радио Свобода.

По его словам, сначала полицейские зафиксировали факт опьянения медиков и составили два административных протокола по статье 179 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"На сегодняшний день полицией открыто уголовное производство по статье 140 (ненадлежащее исполнение медицинскими работниками функциональных обязанностей) Уголовного кодекса Украины в связи с тем, что смерть девочки могла произойти из-за некачественного оказания медицинской помощи", — сказал Жукович.

"Мы будем выяснять в рамках уголовного производства, оказывал ли первую помощь этот врач, когда девочку привезли в больницу. Если он неквалифицированно, некачественно предоставил (помощь — ред.), находясь в нетрезвом состоянии, то он будет нести ответственность в соответствии с Уголовным кодексом. Это до трех лет лишения свободы", — отметил пресс-секретарь полиции Киевской области.

Кроме того, как рассказал заместитель главного врача по медицинской части Бориспольськой райбольницы Евгений Черенок, врача и медсестру, которая также употребляла алкоголь, уже уволили с работы, сообщает Укринформ.

По словам Черенка, ночью ему сообщили из больницы, что есть подозрение, что дежурный врач-травматолог пьяный. Администрация больницы вызвала полицию и отстранила от выполнения обязанностей этого врача.

Он добавил, что уволенный врач и раньше имел проблемы с алкоголем, и даже за счет больницы проходил принудительное лечение.

При этом Черенок добавил, что уволенный врач не имел отношения к лечению девочки, пострадавшей в ДТП на Бориспольский трассе.

"Занималась ребенком не травматологическая бригада, а хирургическая. Ребенку, насколько мне известно, на травмпункте было сделано мобилизацию нижних конечностей, наложен гипс на переломы. Это не первоочередная была травма — были сочетанная травма, разрыв печени, селезенки, кишечника, перелом обоих бедер", — рассказал Черенок, пишет ТСН.

Напомним, 6 августа под Борисполем произошло ДТП, в котором на месте погибли шесть человек — пять пассажиров автомобиля "ВАЗ", который выехал на встречную полосу, и одна пассажирка "Опеля", с которым столкнулся "ВАЗ".

Позже стало известно, что пострадавшая в аварии маленькая девочка умерла в больнице.

Родственники пострадавших, прибывшие в медицинское учреждение, увидели признаки опьянения у младшей медсестры и врача-травматолога. После вызова родственниками полиции выяснилось, что уровень содержания алкоголя в крови медиков превышал 1,7 промилле (для сравнения: закон запрещает садиться за руль водителю с уровнем содержания алкоголя 0,2 промилле).

видео: ТСН

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ДТП жертвы больница Киевщина врач Жукович Барышевка
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