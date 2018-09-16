Удар кадилом по башке: почему Москва так боится автокефалии УПЦ

Патриарх Кирилл и Владимир Путин / Новая газета

По происхождению я человек православный. Потому что родился в том месте, где столетиями живут православные и предки мои тоже были православными. Но по убеждениям я православным себе считать не могу. Как, впрочем, не могу считать себя приверженцем какой-то другой конфессии. Я не представляю себе ситуацию, при которой пойду в храм, и стану прихожанином. Потому что во что я не верю точно – это в попов. Потому что кто-кто, а вот попы не имеют к Богу никакого отношения.

Церковь – это такая же бюрократия, только вместо костюмов, они носят рясы и делают карьеру в министерстве веры. И в этом смысле мне абсолютно все равно, кому будут подчиняться верующие Украины. Москве, Константинополю, Киеву. Попов – что в Москве, что в Киеве, что в Константинополе — интересует в первую очередь собственность, земля, храмы, как недвижимость, продажи свечек и кагора, сборы за крещение и отпевание и расценки на сорокоуст. Они делят паству, как крепостных. Они делят верующих, как делят территории и сферы влияния. Они сейчас вытащат какие-нибудь запылившиеся книги тысячелетней давности, зачитают постановления Трульского или Солсберецкого соборов и будут спорить, чья должна быть православная Украина.

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Но для нашей РПЦ это еще и вопрос государственный. Потому что наша церковь не просто не отделена от государства, а срослась с ним как сиамский близнец. Россия болеет величием, пытается какими-то магнитами присосать к себе соседей, но соседи бегут от нас в разные стороны. Нету больше Советского Союза, нету больше никакого СНГ. Зато есть православная церковь, которая формально объединяет миллионы верующих на просторах бывшего Союза под управлением из Москвы. Украина была важнейшей религиозной провинцией РПЦ. И если она сейчас сбежит – это будет как удар кадилом по башке.

Но чего же вы хотели? Вести против соседа войну и при этом управлять его паствой и призывать к миру и любви? Можно обозвать Константинополь марионетками НАТО, а тамошних экзархов бандеровцами в рясах. Можно устроить в дополнение к Донбассу еще и какую-нибудь священную войну под знаменами Христа с георгиевскими ленточками. Можно организовать православный ДНР. Всё без толку. От России бегут все – и безбожники и верующие. За последние двадцать лет мы сделали всё, чтобы к нам не испытывали ни христианской, ни какой-то другой любви. Иногда мне кажется, что даже сам Господь уже устал терпеть нашу наглость, глупость и гордыню.