Астрологический прогноз: грозит ли Украине начало "большой войны" на море

РФ заблокировала проход под Крымским мостом / kerch.com.ru

Решение о необходимости введения военного положения в Украине в связи с нападением и захватом российскими военнослужащими украинских суден – это блестящая попытка президент Петра Порошенко извлечь для себя выгоду из сложившейся в Керченском проливе ситуации.

Порошенко воспользовался моментом, чтобы устранить и ослабить своих соперников на президентских выборах, а начало президентской гонки отсрочить, как минимум, на два месяца. Вообще, смысл введения военного положения Петром Порошенко состоит только в одном – перенести выборы президента на осень, когда, по астрологическим прогнозам, у него будет больше шансов остаться в политике. Потому он ищет способы отложить выборы. Ведь так он сумеет выиграть время: его соперники не смогут два месяца активно участвовать в избирательной кампании, а у него будет больше возможностей подготовиться к выборам, чем у всех остальных. Например, тому же Зеленскому придется объявить о том, что он идет в президенты, лишь в феврале.

Читайте такжеВенгрия еще попьет кровушки Украине: астролог рассказал о судьбе ЗакарпатьяТак что Порошенко выигрывает время у соперников. Он извлек из ситуации в Керченском проливе все возможные выгоды для себя. И этот период, пока будет действовать режим военного положения, поможет ему повысить свои рейтинги.

Ведь Порошенко – президент войны. Именно на военной теме он может "выезжать".

Однако – важно отметить – вряд ли военное положение будет продлено по истечении срока в 60 дней. Поэтому выборы состоятся в срок.

Если говорить об угрозе дальнейшей эскалации на море или широкомасштабной войны России против Украины, то, по моим прогнозам, никакой военной конфронтации не будет. Наоборот, Украину ждет довольно спокойный и благословенный декабрь.

Почему в Керченском проливе сложилась такая ситуация, почему у нас обострился конфликт на море? 17 ноября Марс, планета войны, вошел в Зодиакальный знак Рыб, а это предвещает войны на водах, о чем я предупреждал в своих прогнозах на ноябрь. Этот период длится до сих пор, и в эти дни крайне высока угроза столкновений на воде, случаев пиратства и различных опасностей, связанных с водой. Также в это время вполне могут "пострадать" какие-то мосты, например, Керченский (как 20 ноября сообщало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Крымский мост начал "проседать" и немного сместился, – Ред.).

А вот войны на море или активизации боевых действий на Донбассе я не вижу. Нападение на украинские судна – это был всего лишь краткосрочный всплеск. А Порошенко решил воспользоваться ситуацией, поскольку уже и сам не верит в свою победу на выборах.

Кроме того, не исключено, что Верховная Рада самораспустится после нового года. Тогда парламентские выборы могут состояться весной, а президентские – осенью.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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