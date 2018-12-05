В Украине надежда только на народ

Александр Кочетков

аналитик, политолог

5 декабря 2018, 07:50

У цивилизованных стран все просто - если человек принял обязательства, он должен их выполнить или уйти.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / GettyImages

Вы заметили, насколько кардинально отличаются результаты опросов в Интернете и в реальности?

В интернете Петр Алексеевич лидирует с двукратным преимуществом над всеми кандидатами, в реальности у него проблемы с попаданием во второй тур.

Почему так?

Понятно, что на ботофермы власть денег не жалеет, и боты суперактивны, во многом определяя информационный фон. Но дело не только в этом.

Отсутствие прямого контакта с собеседниками снимает у многих авторов Интернета моральные барьеры. И апологеты власти начинают заниматься циничным фарисейством и откровенным лицемерием.

К примеру, защищают коррупцию во власти как смазку ржавого госмеханизма.

Читайте такжеПочему "Армия! Язык! Вера!" не спасут ПорошенкоПриписывают политическим противникам мифические связи с недоимперией, игнорируя, что власть в открытую работает с представителем Кремля в Украине.

Изобретают километровый список "персональных достижений президента", которые как бы делают итоги его работы позитивными. Хотя подобный список достижений можно составить для того же Виктора Ющенко, но это не помогло ему переизбраться.

Манипулируют сознанием в режиме "зато". Например, да, доллар при Порошенко не стал по десять, зато у нас будет томос. Да, бойцы на фронте не получают обещанную тысячу гривен в день, зато Петр Алексеевич жертвует на армию. Да, растут цены на коммуналку, зато у нас безвиз. И т.д.

И это таки работает.

А у цивилизованных стран куда проще: если человек принял на себя некие предвыборные обязательства, и общество сочло их актуальными, поддержав его, а он эти актуальные обещания не выполнил, то никакие другие достижения (или то, что за них выдается), уже не катят. Не выполнил — уйди и даже не высовывайся. А не то, чтобы вновь баллотироваться, по сути, с теми же самыми обещаниями, которые не выполнил за пять лет!

Читайте такжеУкраина вернулась во времена ЯнуковичаА вот так называемые "простые люди" в демагогии не сведущи, судят о власти по своим кошелькам, оценивая, стало ли жить лучше или нет. И такой подход, при его кажущейся примитивности, на самом деле, единственно верный. Именно он обеспечивает в Украине сменяемость власти, что и оставляет нам надежду, в отличие от недоимперии.

Вот только власть пытается распространить фарисейство и лицемерие и на реал. Добавив к нему тривиальный подкуп. Так что ключевой вопрос выборов: хватит ли у народа политического иммунитета, чтобы устоять перед вирусом власти. В Грузии — не хватило.

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Петр Порошенко рейтинги президентские выборы в Украине
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