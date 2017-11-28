Не мытьем, так катаньем: зачем Россия рвется в ПАСЕ

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

28 ноября 2017, 12:22

Понимая, что лобовое наступление на ценности Старого Света вряд ли приведет к успеху, Россия предпочитает использовать материальные средства и мелкие пакости в отношении своих оппонентов. 

Ягланд отверг предложение Порошенко заплатить взнос за Россию

Откровения генерального секретаря Совета Европа Турбьёрна Ягланда, в интервью Financial Times заявившего о необходимости восстановить полномочия России в ПАСЕ, свидетельствует о стремлении части европейской элиты добиться восстановления отношений с Кремлем.

Эта попытка была предпринята еще на осенней сессии ПАСЕ, и тогда воспринималась как стремление России взять реванш за Уход Педро Аграмунта с поста президента ПАСЕ, вызванный его бессовестным заигрыванием с Кремлем. Но господин Ягланд демонстрирует нешуточную активность в деле возобновления полномочий российской делегации, побывал с переговорной миссией в Москве, аргументируя необходимость возвращения в ПАСЕ привычными для представителей Старого Света аргументами – стремлением обеспечить защиту прав граждан России. Бороться против этого аргумента в отношении 145-миллионного населения России непросто, и Украине необходимо искать аргументацию и сохранять слаженность действий своих представителей.

В январе 2018 года президентом ПАСЕ станет представитель группы социалистов Микеле Николетти, ставший не так давно автором резолюции о синхронизации представительства государств в Комитете Министров и Парламентской Ассамблее Совета Европы. Хотя она не прошла этой осенью, временная неудача вряд ли остановит группу политиков, стремящихся "понять Путина" не без выгоды – политической или экономической – для себя.  

Россия, в свою очередь, размашисто шантажирует европейских политиков отказом от уплаты членских взносов Совету  Европы, что может привести к сокращению аппарата в Страсбурге, причем работают в этом вопросе именно с сотрудниками ПАСЕ, используя человеческие слабости. Петр Порошенко от имени Украины во время визита в Страсбург выразил готовность заплатить взнос вместо России, но Ягланд отверг это предложение.  У него есть собственная логика, генсек Совета Европы выступает локомотивом возвращения России в политическую жизнь Старого Света.

Почему для этого выбрана именно ПАСЕ? Ответ очевиден: на сегодня это - самое слабое звено в системе европейских институций, к тому же переживающее период скандалов, связанных с политической коррупцией. Кремль остро нуждается в демонстрации неэффективности санкций Запада накануне президентских выборов, дата которых является годовщиной присоединения Крыма. Подчинить Европу собственной логике – означает сделать еще один шаг на пути расшатывания ситуации внутри Европейского Союза, деморализовать оппонентов и показать собственную силу.

Отмечу, что в Старом Свете у Кремля немало как преданных друзей, так и "полезных идиотов", играющих по российским правилам. И случай с чешским президентом Милошем Земаном, заискивавшим перед российской политической элитой, а в ответ получившим нелицеприятную для чехов публикацию "Звезды" о событиях 1968 года, выглядит достаточно показательным. Россия особо не беспокоится о чувствах собственных политических клиентов, не без оснований полагая, что материальная компенсация поможет им забыть о неудобствах.

В отношениях с европейской политической средой Кремль делает ставку на тактику малых дел. Понимая, что лобовое наступление на ценности Старого Света вряд ли приведет к успеху, Россия предпочитает использовать материальные средства и мелкие пакости в отношении своих оппонентов. Что может предпринять Украина? В первую очередь – отказаться от контрпродуктивного образа жертвы, а представать перед европейскими партнерами в качестве государства, сотрудничество с которым создает не проблемы, а возможности. 

Евгений Магда

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Евгений Магда ПАСЕ Ягланд
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