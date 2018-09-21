Невиданное единение: "Оппоблок" и "Батькивщина" отказываются голосовать за госбюджет на 2019 год

Народные избранники из двух фракций будут откровенно саботировать принятие госбюджета / УНИАН

В Верховной Раде наблюдается невиданное единение враждебных фракций - так, ВО "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" категорически отказываются голосовать за проект государственного бюджета на 2019 год.

"Категорически мы не будем голосовать за бюджет", - прокомментировала решение фракции "Батькивщины" народный депутат из фракции "Батькивщина" Алена Шкрум в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером, напомнив, что ВО не поддерживало и прочие проекты госбюджета.

Глава фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко высказался примерно в том же ключе, при этом, правда, озвучив список конкретных претензий.

Читайте такжеНаписанный под диктовку МВФ бюджет-2019 добьет Украину окончательно - Рабинович"Идет резкое сокращение социальных выплат по всем направлениям - начиная от невыполнения решения Конституционного Суда о восстановлении льгот чернобыльцам и заканчивая фактическим уменьшением, учитывая инфляцию, выплат на медицину, образование и т.д. Вместе с этим финансирование силовых структур увеличивается на 15 млрд гривен. В какой стране возможно увеличить финансирование прокуратуры, СБУ, милиции на 10 млрд грн и фактически урезать деньги на медицину, образование? И такая ситуация во всей социальной сфере. Что это такое? Что это за бюджет? Как его можно назвать, кроме как бюджетом полицейского государства?" - заявил Бойко.

Подробнее о проекте государственного бюджета Украины на 2019 год читайте в материале "Денег нет, но вы держитесь: чего украинцам ждать от госбюджета на 2019 год" на "Главреде".