Главные новости 18 мая: высказывание Зеленского об освобождении Крыма и громкая отставка в Австрии

Названы самые главные новости Украины и мира за сегодня / GettyImages

В субботу, 18 мая, в 75-ю годовщину с начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма новоизбранный президент Владимир Зеленский высказался об освобождении захваченного РФ полуострова.

Также появилась информация о громкой отставке в Австрии и стало известно, кто может возглавить посольство США в Украине.

Также есть и позитивные новости — сегодня отмечается День Ирины.

Главред собрал главные новости за 18 мая.

Высказывание Владимира Зеленского об освобождении Крыма

Зеленский прокомментировал 75-ю годовщину с начала депортации крымских татар из Крыма и высказался об освобождении захваченного полуострова: "Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации".

Резонансная отставка в Австрии

Посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку. Дипломат отметил, что чиновник решил покинуть пост спустя 18 часов после публикации компрометирующего видео.

Кто может возглавить посольство США в Украине

СМИ писали, что после того, как Мари Йованович на три месяца раньше срока покинула пост посла США в Украине, может быть назначен временный поверенный — такая должность "светит" бывшему послу Штатов в украинском государстве Уильяму Тейлору.

Кадровая "зачистка" Петра Порошенко

Порошенко подписал указы об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголко, первого помощника Юрия Онищенко и представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко.

Глава государства также освободил первого вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко от выполнения обязанностей Уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, Порошенко уволил ряд своих внештатных советников.

Последствия смерча на Житомирщине

В Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства сообщили, что в Новоград-Волынском районе Житомирщины бушевавший смерч за считанные минуты снес более 100 гектаров леса. По данным управления, гибель такого количества деревьев может быть оценена как чрезвычайная ситуация местного масштаба.