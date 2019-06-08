Главные новости 8 июня: цель заявления Зеленского о России и боевиках и ДТП с полицейским авто в Конотопе

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 8 июня.
В субботу, 8 июня, стала известна цель заявления президента Владимира Зеленского, сделанного после обострения ситуации на Донбассе, о потере Российской Федерацией контроля над боевиками.
Также появилась информация, что в Конотопе Сумской области автомобиль начальника полиции на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика.
Кроме того, сообщалось, что британский политик спрогнозировал исход переговоров между Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.
Главред собрал главные новости Украины и мира за 8 июня.
Цель заявления Владимира Зеленского о России и боевиках
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что украинский лидер после обострения ситуации на Донбассе заявил о потере Россией контроля над боевиками, чтобы страна смогла повлиять на наемников.
ДТП с полицейским авто в Конотопе
Вечером 7 июня в Конотопе Сумской области автомобиль начальника полиции на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика. После ДТП ребенку сделали операцию и удалили селезенку.
Водителя авто задержали, а в отношении начальника Конотопского отделения полиции начата служебная проверка, он отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Возможный исход переговоров Владимир Зеленский — Владимир Путин
Британский политик, бывший парламентарий, член секретариата кабинета министров Британии Брукс Ньюмарк считает, что Владимир Путин вряд ли воспримет Украину серьезно на переговорах, если не будет "кнута и пряника".
По его мнению, маловероятно, что переговоры президента Зеленского и главы России будут успешными для украинской стороны.