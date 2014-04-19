От субботы до субботы. Российский фактор на выборах, угроза Путина, страсти по Женеве

19 апреля 2014, 18:00

Президентская кампания, события на востоке и встреча в Женеве.

Евгений Магда

 Украинцы вносят новые изюминки в ход президентской кампании. Верховная Рада принимает решения, но при этом остается разделенной между разными группами влияния. Заявление, подписанное четырьмя главами дипломатических ведомств в Женеве, вызвало бурю эмоций среди украинской общественности.

Впервые в новейшей украинской истории президентская кампания является не самым главным политическим событием для страны. Ее ход отступил на второй план перед российской аннексией Крыма и "давлением по-соседски", которое оказывают на востоке Украины "зеленые человечки" при поддержке немногочисленной, но энергичной группы местных жителей. Поэтому кандидатам в президенты приходится учитывать "российский фактор".

Юлия Тимошенко, к примеру, заявила о создании "генерального штаба движения сопротивления", что выглядит несколько странным для главы политической силы, представители которой занимают немало ключевых должностей в исполнительной власти. Неужели Юлия Владимировна не доверяет своим партайгеноссе? Ее не анонсированный визит в Донецк не сумел внести перелом в развитие ситуации, и в активе леди Ю, пожалуй, только рукопожатие с экстремистами из "Оплота", не пожелавшими обнажить лица перед самой известной женщиной в Украине.

Кандидаты, занимающие пророссийские позиции, столкнулись с другими сложностями, причем эпицентром событий стало популярное телешоу "Свобода слова". Михаила Добкина по доброй харьковской традиции облили зеленкой перед началом программы, лишив его возможности рассказать о своей позиции в прямом эфире. Олегу Цареву пришлось прорываться вместе с охраной через группу сторонников Майдана, устроивших лидеру "Юго-Восточного сопротивления" горячий прием с куриными яйцами и тумаками. Олег Анатольевич отказался сниматься с президентской гонки, а нападение на него активно комментировали российские СМИ и официальные лица.

Позиция Владимира Путина относительно происходящего в Украине сформировалась и без президентской кампании, итоги которой он признавать в любом случае не собирается. Российский президент отрицает присутствие военных из РФ на востоке Украины, при этом признав, что крымский референдум прошел под прикрытием подчиненных ему солдат. Готовность Путина использовать разрешение Совета Федерации на ввод войск в Украину выглядит явной угрозой, вряд ли приемлемой в двадцать первом веке для цивилизованного государства.

Стоит подчеркнуть, что заявление глав дипломатических ведомств Украины, России, США и ЕС по результатам переговоров в Женеве вызвало в нашей стране поток заявлений в стилистике "пропало все". На деле же документ не имеет механизма исполнения, и уже на следующий день после подписания участники переговоров комментировали его, исходя из собственных интересов.

На востоке страны не только продолжаются захваты административных зданий, но и происходят настоящие боестолкновения. Объявленная антитеррористическая операция пока, если честно, не впечатляет результатами. Разве что, в отличие от днепропетровских десантников, оказавшихся на удивление беззубыми перед сепаратистами и российскими диверсантами в Краматорске, руководство УВД Горловки и военнослужащие внутренних войск в Мариуполе сумели (безусловно, каждый по-своему) сохранить верность присяге и сопротивляться нападавшим. Причем в прибрежном городе бандиты понесли первые жертвы, заметно охладившие пыл нападавших.

Партия регионов отреагировала на происходящее в своем электоральном заповеднике, приняв на съезде депутатов всех уровней компромиссное решение. "Регионалы" отказались от федерализма, подчеркнув стремление сохранить единство страны, но выступают за бюджетную автономию, придание русскому языку статуса государственного и выборность глав местных администраций. Правда, это не помогло власти и оппозиции найти компромисс относительно принятия меморандума об урегулировании ситуации на востоке страны, поэтому Арсению Яценюку и Александру Турчинову пришлось обещать децентрализацию и уважение к русскому и другим языкам в одностороннем порядке.

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