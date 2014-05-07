Из-за аннексии Крыма РФ на материковую Украину уехали почти восемь тысяч беженцев

Из-за аннексии Крыма Россией на материковую часть Украины уже прибыли 7723 жителя полуострова (не учитывая военнослужащих). Самое большое количество крымчан находится в Киеве.

Об этом сообщила министр социальной политики Людмила Денисова, отмечает "5 канал".

"Самое большое количество крымчан - 2111 человек - находится в городе Киеве. В то же время есть много тех, кто еще не зарегистрировались", - подчеркнула министр.

По ее словам, уже началось финансирование государственных социальных выплат, в частности, малообеспеченным семьям, семьям с детьми, детям-инвалидам и инвалидам с детства.

Он добавила, что государством профинансирован первый транш такой помощи - 3,3 млрд грн, выплату которых планируется завершить до 15 мая.

Кроме вышесказанного напомним, 18 марта президент России Владимир Путин официально заявил о начале процесса присоединения Крыма и Севастополя к России из-за чего некоторые местные жители полуострова, которые не хотят стать гражданами РФ, решили переехать на материковую часть Украины.