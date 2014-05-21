Эксперт объяснил, зачем Путину войска возле границ Украины: давить и запугивать

Президент России Владимир Путин вряд ли примет решение о прямом военном вторжении в Украину. В то же время, он не уберет войска от украинских границ, будет пытаться давить на нашу страну и даже сорвать президентские выборы.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил политолог Евгений Жеребецкий, комментируя заявления российской стороны об отводе войск.

"Российские войска и дальше будут оставаться возле границ с Украиной, несмотря на все заявления об их отводе. Вводить войска в Украину, все-таки, Путин побоится. Конечно, если он совершенно безумен, то может пойти в атаку. А так он просто будет делать все, чтобы завалить выборы. У нас есть несколько критических участков в проблемных регионах, и эта чума будет расползаться, чтобы сорвать выборы. Эту работу будут выполнять диверсанты. Войска же будут оставаться у границ, чтобы создавать напряжение, давить психологически и запугивать", - считает эксперт.

Кроме того, он уверен, что Россия сейчас проводит спецоперацию против Украины и других стран мира. "Если внимательно посмотреть американскую и европейскую прессу, то можно обнаружить легионы российских агентов влияния, купленных. Так, британцам это уже настолько надоело, что они напечатали список лоббистов, среди которых официально российские интересы лоббируют члены палаты лордов. А среди американских журналистов и ученых находятся такие, которые называют украинцев фашистами", - обратил внимание Жеребецкий.

"Сейчас россияне проводят спецоперацию нового типа: никаких моральных, этических, общечеловеческих и гуманных тормозов. Они делают все, что хотят, глядя прямо в глаза. Ведь если американцы на кого-то нападают, они предупреждают, пугают, готовят, а потом нападают. У них, по крайней мере, нет такой мерзкой подлости, которую демонстрирует РФ во главе с Путиным. Сегодня народ в напряжении, а тут выходит Путин и говорит об отводе войск. Но, на самом деле, никто никого не отводит. Вся эта штука направлена на то, чтобы сорвать выборы, чтобы создать в стране хаос. Причем Путин стремится сделать это не с помощью нападения, а с помощью денег и агентуры. Потому происходящее сейчас – это спецоперация, не имеющая ничего общего с честностью и общепринятыми нормами", - уверен политолог.

"Думаю, Путин таки чувствует серьезные проблемы, хотя введенные санкции еще не набрали обороты... Россия сейчас вызывает неуважение и отторжение у всего цивилизованного мира. Нельзя же так: страна лежит в руинах, а братский народ православный начинает мочить ее по всем фронтам, отбирает кусок территории, а при этом продолжает глядеть ясными глазами и утверждать, что мы братские народы", - добавил он.

Напомним, украинская сторона, НАТО и США не подтвердили заявлений россиян об отводе войск от украинских границ.

Больше мнение экспертов о том, отведет ли Кремль российских военных, читайте в статье "Главреда": У Путина проблемы из-за агрессии, но войска от границ Украины он не отведет.