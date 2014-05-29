Атака на вертолет под Славянском: боевики хотели добить выжившего пилота, но были уничтожены

В результате обстрела и падения вертолета Ми-8 Национальной гвардии под Славянском, в результате которого погибли 12 силовиков, в том числе, генерал-майор Сергей Кульчицкий, выжил один из пилотов, он в тяжелом состоянии. В то же время, боевики пытались добить выжившего в результате падения вертолета военного, но были уничтожены.

Об этом сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев, пишет "Украинская правда".



"Выжил, но находится в тяжелом состоянии один из пилотов вертолета. Фамилию не знаю, он в тяжелом состоянии", - сказал он, уточнив, что пострадавший госпитализирован.

Селезнев также опроверг слова одного из лидеров террористов Славянска Вячеслава Пономарева о том, что, якобы, тела погибших находятся у террористов.



"Это не соответствует действительности. Забрали тела всех 12 погибших", - отметил он.



"Боевики после взрыва вертолета поехали к нему, чтобы добить людей. Но наша мобильная группа их рассеяла и уничтожила", - сказал он.

Напомним, в результате атаки террористов возле Славянска после разгрузки продуктов питания и высадки смены на четвертом блокпосту, возвращаясь обратно, вертолет Ми-8 Национальной гвардии Украины попал под обстрел и был подбит.