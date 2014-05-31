Эксперт прогнозирует завершение АТО в течение нескольких недель

Спецоперация может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.
Антитеррористической операции на востоке Украины может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Об этом позволяет говорить позитивная динамика проведения спецоперации.
Об этом заявила эксперт по вопросам терроризма Наталия Белицер в эфире телеканала БТБ.
"Позитивная динамика позволяет надеяться, что в оптимистическом варианте - за несколько недель, в более осторожном - за несколько месяцев удастся по-настоящему покончить с этим. При этом тут есть компоненты, к которым мы просто не были готовы. Которые надо учитывать только сейчас, ранее не умея учитывать", - сказала Белицер.
В рамках АТО украинские военные осуществляют действия в нескольких направлениях: защищают мирное население и отбивают атаки террористов.
"Антитеррористическая операция в чистом виде не является антитеррористической. Потому что в теории противостояния терроризму есть две четкие разные линии. Это – антитерроризм и контртерроризм. И если антитерроризм, по классическому определению, это оборонительная тактика, направленная, в первую очередь, на защиту мирного населения, стратегических объектов. То контртеррористическая – это наступательная, цель которой, во-первых, превентивная, не допустить, и во-вторых, атаковать там, где уже есть разведданные о нахождении. А Украине приходится совмещать, это надо делать гибко и очень точно", - подчеркнула эксперт.
Напомним, ранее директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что активная стадия АТО на Донбассе может продолжаться еще до трех недель