Донецкий аэропорт: "киборги" отбиваются, артиллерия работает в полную силу

15 января 2015, 17:21

В донецком аэропорту продолжаются ожесточенные бои за новый терминал.

Бой за донецкий аэропорт, иллюстрация

В донецком аэропорту продолжаются ожесточенные бои: "киборги" продолжают отбивать штурмы боевиков, но нуждаются в подкреплении.

По словам журналиста Петра Шуклинова, продолжается сражение на разных этажах нового терминала.

"В новом терминале бой на разных этажах. "Киборги" дают жесткий отпор. Наша артиллерия работает во всю силу, но нужна поддержка по земле. На нижних этажах полно российских солдат", - сообщил он.

В свою очередь, спикер АТО Владислав Селезнев в комментарии "Украинской правде" подтвердил – на территории аэропорта идет бой, но украинцы отбиваются.

"Здесь Моторола снова заявил, что они взяли донецкий аэропорт…. бои за донецкий аэропорт идут, но он наш", - сообщил он.

Также об этом заявил и советник Президента Украины Юрий Бирюков, который лично говорил с комбатом "киборгов".

"Донецкий аэропорт, 16:00.

1) Говорил с комбатом – ситуация аховая не более, чем была уже несколько раз. Плотный штурм.

2) Наша арта работает на всю катушку, "танцуют карусель" по периметру.

P.S. И НЕТ – мы не сдаем ДАП!", - уточнил он.

Также Бирюков добавил – что видео о захвате аэропорта, которое распространили "журналисты" LifeNews – вранье, поскольку "в новом терминале есть весьма характерные помещения. И вот их на видео не было. На моих фотох были, на фото Alex Mochanov были, на фото Sergei Loiko были. А вот на видео – нет".

Отдельно президентский советник подчеркнул: часть проходов к новому терминалу не контролировалось нами никогда – слишком было опасно из-за снайперов".

"Там были минные ловушки, часть из них уже "отработали". Но минные ловушки не умеют самовосстанавливаться, увы. И да, по части Нового шастали сепары. И сейчас, и раньше. Точно так было и на Старом", - заявил Бирюков.

Он подчеркнул, что "Это война. Бывают штурмы, бывают победы, бывают поражения. Мне плевать на все визги "назовите войну – войной, а не стыдливым АТО". Я сам это визжал все лето, потом мне на бумагах показали, почему мы сейчас не можем так сделать. От того, что мы назовем это войной – пацанам в аэропорту легче не станет".

В завершение он заверил: "Аэропорт мы не "сливаем", не "сдаем". Ошибки в организации обороны уже вскрылись, но они будут исправлены. В аэропорт несколько часов назад пошли резервы, подтягиваются и еще".

Напомним, как сообщал "Главред", ранее в штабе АТО сообщили, что располагают информацией - боевикам приказано захватить аэропорт уже сегодня.

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