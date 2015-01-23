Боевики решили наступать, враг не останавливается ни перед чем - Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, в зоне АТО на Донбассе боевики переходят к активным наступательным операциям, но ВСУ и Нацгвардия контролируют ситуацию.

Об этом он сообщил во время селекторного совещания с главами ОГА по вопросам безопасности граждан Украины и защиты важнейших объектов инфраструктуры, пишет ЛIГАБiзнесIнформ.

"Российско-террористические группировки фактически нарушили договоренность о прекращении огня и о предыдущих минских соглашениях", - подчеркнул Турчинов.

В то же время он отметил, что помимо локальных бандформирований и наемников в зоне конфликта замечено перемещение групп кадровых российских военнослужащих.

"Сконцентрировав огромное количество сил и средств, в том числе речь идет об регулярных частях ВС РФ, сегодня (боевики - ред.) переходят к активным наступательным операциям. Мы четко фиксируем, что враг не останавливается ни перед чем", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, ВСУ и Национальная гвардия контролируют ситуацию и отражают наступление врага по всей фронтовой линии.

Напомним, ранее Александр Турчинов заявил, что пропускной режим в зоне АТО на Донбассе будет ужесточаться. Больше о ситуации в зоне конфликта читайте в спецтеме "Главреда".