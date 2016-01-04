Активность боевиков снизилась: 11 раз обстреляли позиции наших воинов на Донбассе

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО тенденция к снижению количества вооруженных провокаций со стороны пророссийских захватчиков остается постоянной. Боевики, контролируемые властями РФ, 11 раз применяли оружие против украинских воинов.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Так, под вечер, 3 января, из стрелкового оружия и гранатометов боевики дважды прицельно обстреляли наши позиции в районе Широкино под Мариуполем.

Также вечером оккупанты вели неприцельный огонь из стрелкового оружия по защитникам Авдеевки, которые героически удерживают один из объектов угледобывающей промышленности в народе известный как "шахта Бутовка".

На пересечении Донецкой и Луганской областей кремлевские наемники из стрелкового оружия неприцельно обстреляли украинские позиции южнее Троицкого. А неподалеку Светлодарска из крупнокалиберных пулеметов били в сторону наших позиций, расположенных в районе Луганского.

С начала этих суток боевики НЗФ уже четыре раза открывали огонь в направлении украинских воинов севернее временно оккупированной Горловки — у н.п. Новгородское, используя исключительно стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Новотроицкое Волновахского района, расположенного в 5 км к юго-западу от захваченного боевиками Докучаевска Донецкой области, украинские военные заняли еще господствующую высоту