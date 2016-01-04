Обозреватель рассказал о новых "трех ударах" в спину России

В первую праздничную неделю нового года произошло несколько важнейших событий, которые должны повлиять на политическую ситуацию в мире, в том числе в Сирии и Украине.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарьпишет на своей странице в Facebook.

"Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном. Это мега-важное событие. И оно завершает и кристаллизирует расстановку сил в регионе — суннитская Саудовская Аравия и другие богатые газом и нефтью суннитские страны (Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты) из Лиги арабских государств, которые создали коалицию по борьбе с ИГИЛ в Сирии и Ираке и за которыми стоят США — против шиитского Ирана. Триггером к этому решению (разрыву дипотношений) послужили события последних дней, когда в СА казнили крупного шиитского проповедника, и в Иране в ответ на это разгромили посольство СА", — пишет политический эксперт.

По его мнению, Россия будет играть на стороне Ирана и раздувать пожар всеми возможными способами в надежде на то, что эскалация в регионе толкнет цены на нефть вверх. Но Иран не может идти на конфронтацию с Западом, так как ожидает снятия санкций.

"Также я не думаю, что данные события могут кардинально повлиять на поведение цены на нефть. На сейчас, например — бочка брента 38 долл. (речь идет о февральских фьючерсах на североморскую нефтяную смесь марки Brent, к цене которой привязана российская Urals — Ред.), — подчеркивает обозреватель.

Также, по его словам, мы имеем три крупных "удара в спину", которых будет очень много у России в этом году.

"В Нидерландах идет подготовка к выходу финального репорта по сбитому малазийскому "Боингу". В прессу попадают утечки. Там предполагается 20 фамилий исполнителей. Никаких новых сведений и сенсаций — та же 53-я зенитно-ракетная бригада из Курска.

Не ожидайте увидеть в репорте фамилии высших должностных лиц, ведь репорт устанавливает конкретно — кто сбил "Боинг" и чем. А дальше уже можно принимать: а) политические решения по преследованию верхушки страны, из которой приехал "Бук" и б) подавать иски к стране, из которой приехал "Бук".

И второй "нож в спину" чисто экономический. Китай обошел Канаду и вышел на второе место (после США) по добыче сланцевого газа.

Третий тоже экономический. Иран собирается в ближайшие 5 лет закупить 450 новых гражданских самолетов. И на днях в Тегеране заявили, что это будут "Боинги" и "Эйрбасы", а не ТУ и Сухой, как кое-кто кое-где надеялся (или мечтал)", — резюмировал политический эксперт.

Напомним, ранее Пономарь рассказал, что стратегический союз между Турцией и Саудовской Аравией, возникший после визита Реджепа Тайипа Эрдогана к шейхам и основанный на экономическом и военно-техническом сотрудничестве, станет новым кошмаром для России.