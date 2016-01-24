Главарь ДНР назвал украинскую партию, которую пустил бы на выборы

Главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил, что не допустит участия в выборах на оккупированном Донбассе никаких украинских партий, кроме "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Об этом он заявил сепаратистским СМИ, которые обнародовали видео на YouTube, пишет Обозреватель.

"Мы выполняем Минские договоренности, поэтому, если мы запланировали провести выборы в этом году, то они пройдут, хочет того Украина или нет.

На этих выборах я не хочу видеть, как бы там Украина не пыталась, ни представителей украинских партий, которые воевали и призывают воевать против нас, ни представителей никаких олигархических кланов или олигархов", — сказал Захарченко.

"Только можно Ляшко впустить. Он просто смешной", — добавил главарь террористов.

Ранее "Главред" писал, что Кремль может заменить Плотницкого и Захарченко в обмен на признание выборов на Донбассе.

Видео: youtube.com