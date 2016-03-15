Суд оставил Корбана под стражей еще на месяц

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Днепровского районного суда столицы об избрании экс-главе политсовета партии "Украинское объединение патриотов — УКРОП" Геннадию Корбану меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 апреля.

Соответствующее решение зачитал судья Виктор Глиняный, пишет УНИАН.

"Определение следственного судьи Днепровского районного суда в городе Киеве от 17 февраля 2016 года... о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому Корбану Геннадию Олеговичу и продлен срок содержания Корбана... под стражей до 15 апреля 2016 года оставить без изменений", — процитировал Глиняный резолютивную часть решения суда.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов Александра Лысака и Александра Мирошника.

Полный текст документа будет обнародован 21 марта в 17.00.

Постановление апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Как известно, Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Как известно, украинский бизнесмен и бывший глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский сделал официальное заявление по делу Геннадия Корбана и требует от власти немедленно прекратить политические репрессии против десятков людей и обеспечить большой общественный компромисс.