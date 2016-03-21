Дело Савченко: финишная прямая

Жизнь в Донецке Ростовской области замерла минимум на два дня. В связи с оглашением приговора украинской летчице Надежде Савченко, в "дыре", "изолированном месте", как после скажет ее адвокат Марк Фейгин, перекрыты те несколько дорог, что есть в центре города, а родители местных школьников даже могли не пустить своих детей на учебу.

"Уважаемые родители! В связи с предполагаемым прибытием в город Донецк большого количества иностранных граждан с 20 по 23 марта 2016 года не оставляйте детей без присмотра в целях обеспечения безопасности их жизни и здоровья. Администрация", — подобные сообщения появились в дневниках детей еще в конце прошлой недели. Кажется, маленький приграничный город с трудом справляется с таким повышенным вниманием всего мира. Но ему, наверняка, помогает "надежная" рука Москвы.

Впрочем, специалисты из российской столицы организовали надежную охрану. Перед зданием суда дежурят пожарные и медики. Тут же казаки и бойцы ОМОНа с автоматами.

Приехавшим на чтение приговора журналистам устроили тщательный досмотр — представители СМИ вынуждены стоять несколько часов в очереди, перед тем как попасть в здание суда. Проверяющие разместились в палатке желтого цвета. Адвокат Николай Полозов шутит: "Полиция пытается организовать майдан у здания суда. Первая палатка есть".

Тем временем Надежду привозят в суд. Заводят традиционно в наручниках и под усиленной охраной. В коридоре она успевает поздороваться: "Слава Украине!".

Уже в зале летчица заявляет: "Смысл в том, что я не буду сидеть здесь ни дня. После приговора 10 — максимум 12 дней еще ем смеси и пью воду, а потом сухую голодовку — и все! Такое мое окончательное решение".

"Я рада всех видеть", — говорит Савченко по-украински, обращаясь к стороне обвинения и судьям: "Я думала, вы возьмете себе выходной… Или вы хотите сорвать все лавры и увидеть вспышки фотокамер и журналистов?".

Голос бодрый и уверенный. "Жизнерадостная, сильная, стойкая", — отмечает Полозов. И это несмотря та то, что накануне заседания адвокаты говорили о повышенной температуре и низком давлении.

В зале заседаний тоже повышенные меры безопасности. Среди "слушателей" большое количество людей в масках с автоматами. Рядом с ними сестра Вера (мама Савченко в РФ на этот раз не приехала), помощник Олег Мезенцев, несколько народных депутатов Украины, консул и, разумеется, представители федеральных каналов. К слову, на оглашение приговора аккредитовались более ста представителей СМИ. Кому-то нашлось место в соседних двух "аудиториях", кого-то оставили на улице.

Судьи — Леонид Степаненко, Али Хайбуллаев и Евгений Черныш — заходят в зал. Все встают — по российским законам обвиняемый должен слушать приговор стоя. "Можно еще что-то сказать", — спрашивает Савченко. Адвокаты отвечают: "Нет".

"Суд начал оглашать приговор. Как я предполагал, судья бубнит. Самая утомительная часть процесса", — пишет в своем твиттере Полозов. Бубнит — это мягко сказано, можно даже уточнить: судьи, наверное, проходят подготовку по намеренному искажению дикции.

Суд начал оглашать приговор. Как я предполагал, судья бубнит. Самая утомительная часть процесса. #FreeSavchenko — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 21 марта 2016 г.

Савченко слегка улыбается. То и дело смотрит в ту часть зала, где находится ее сестра. Присутствующие на заседании адвокаты Полозов и Фейгин пишут что-то в телефонах. Председательствующий судья Леонид Степаненко зачитывает: "…умышленно причинила смерть… по предварительному сговору... незаконно пересекла границу с РФ". В это время адвокаты отрываются от своих телефонов и поднимают глаза. Уже в перерыве они объяснят: "Судья перечитывал текст обвинительного заключения, скопированного в приговор". То есть все еще впереди.

Надя в "аквариуме" снимает свитер. Как ответ всем тем, кто говорил, что Савченко впервые в одежде без украинской символики, теперь стоит в застеколье в знакомой всем белой футболке с трезубом.

"Судья Степаненко зачитал позицию обвинения, показания Надежды Савченко, теперь показания потерпевших", — поясняет Полозов. И далее: "Судья добрался в оглашении до показаний свидетелей обвинения-боевиков. Между тем время клонится к обеду".

Судья добрался в оглашении до показаний свидетелей обвинения-боевиков. Между тем время клонится к обеду #FreeSavchenko — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 21 марта 2016 г.

Напомним, прокуратура потребовала приговорить Надежду Савченко к 23 годам лишения свободы. Якобы за убийство двух российских журналистов.

Все это время Надя Савченко ходит по "аквариуму", иногда присаживается и что-то пишет. "Надя перемигивается с нами и жестами показывает, что ей скучно. Тринадцать иностранных дипломатических миссий в зал не пустили — стоят на улице", — комментирует нардеп Алексей Рябчин.

"У судьи устали руки держать массивную папку с напечатанным приговором. Теперь у него в руках просто пачка бумаги. Не прочитал и трети еще", — замечает после тот.

Перерыв на час. Приставы просят всех журналистов выключить камеры. Надя повторяет: "Своих адвокатов я себе оставляю". И обращается к народным депутатам, предлагая им лучше сидеть не в зале суда, а в украинском парламенте. "Тут нечего слушать", — заявляет она. И тут же добавляет: "Мы молчать не будем. Сенцову и Кольченко тоже многое обещали. Но уехали они. Я молчать не буду. Я поеду в Украину хоть в гробу".

"Ей приговор не интересен. Она считает его пустышкой, судилищем, не имеющим ничего общего с правосудием. Надежда Савченко не намерена признавать приговор, каким бы он ни был, — говорит в перерыве журналистам адвокат Полозов. — Она не собирается его обжаловать. Мало того, уверена, что тот уровень поддержки в мире связанный с ней, неизбежно должен привести к ее освобождению. Она считает, если сейчас даст слабину, то это только отсрочит ее возвращение домой. Она сказала знаменитые слова Солженицына: "Не верю, не боюсь, не прошу". Это вот то, что сейчас представляет из себя Надежда Савченко. Поэтому, какой бы приговор российский суд ни вынес сегодня или завтра, на нее он не будет иметь никакого влияния. Она также намерена по истечению 10 дней после вынесения приговора объявить сухую голодовку. Вот я сейчас в зале суда отговаривал ее. Нет, бесполезно. Ее цель и требования остаются прежними — она должна быть освобождена, она должна вернуться домой".

Надежда Савченко намерена вновь объявить сухую голодовку.https://t.co/Jz4mkS9paL — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 21 марта 2016 г.

"Пусть политики ищут способ, как вернуть Надежду в Украину. Невиновный не должен сидеть в тюрьме", — уточняет Фейгин.

До перерыва судья успел зачитать чуть менее 30-ти страниц. Это всего десятая часть. Скорее всего, резолютивную часть мы услышим уже завтра.

Рядом со зданием суда — импровизированный митинг "в поддержку российского правосудия" прокремлевской молодежи. В руках девушек и ребят плакаты: "Они боролись за свободу слова", "Савченко должна ответить по закону", а также каска с надписью "пресса" и фото погибших российских журналистов.

"Молодую гвардию" из Ростова добровольно привезли в Донецк, чтобы они там поддержали правосудие, — замечает координатор проекта "РосУзник" Яна Гончарова. — Видела этих ребят в субботу, в аэропорту. Они добровольно пришли возложить цветы и (ну простите, это так) с пафосом прошлись по площади перед аэровокзалом с венком и с очень скорбными лицами положили его у аэропорта. При этом парень в смешной шапке командовал девочке с камерой — "вот, вот сейчас бегом вперед и фотографируй как мы с венком идем", "давай снимай как мы его кладем". Такая она, народная поддержка".

"В здание суда после перерыва журналистов запускают в час по чайной ложке", — вновь комментирует происходящее Полозов. Позднее становится известно, что в зал не попадает пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко.

Заседание продолжается. "Судья Степаненко продолжил оглашать мотивировочную часть приговора с показаниями свидетелей обвинения", — говорит адвокат. Тем временем заметно, что в зал, как и Цеголко, не смогли пройти некоторые журналисты, которые были там ранее. Не присутствуют и представители украинской делегации, включая генконсула. Журналисты говорят, что они не успели пройти в зал.

"Суд еще не перешел к вопросу вины в оглашаемом приговоре, а ведущие российские СМИ уже пишут о виновности Савченко. Торопятся", — считает Николай Полозов.

И уже вскоре начальник конвоя передает двум остальным судьям какой-то листок в желтой папке. "Внимательно прочитали и объявили перерыв", — говорит адвокат. — Поскольку приговор полностью не оглашён такой внепроцессуальный листок — нарушение тайны совещательной комнаты. Впрочем, к чему условности?".

В процессе оглашения приговора начальник конвоя передал двум остальным судьям лист в желтой папке. Внимательно прочитали и объявили перерыв. — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 21 марта 2016 г.

"Спасибо всем, кто пришел меня поддержать! — говорит Надя. — Не стойте здесь все время, мне жалко ваших ног, отдохните. А то сидеть здесь только я имею право. Я уже на все имею право".

После короткого перерыва дикция судьи с украинской фамилией Степаненко становится еще более невнятной. Он в прямом смысле бубнит себе под нос, читает, не учитывая никаких знаков препинания. Темп только ускорился.

"В зал суда запустили пятерых парней — прокремлевских активистов в майках с принтами фотографий Корнелюка и Волошина", — говорит Полозов. Они даже фотографируют в зале суда. Им делают замечания. Но не судья. "Конвой не реагирует даже на замечания дипломатов", — говорит нардеп Рябчин. Украинскую делегацию и дипломатов также пустили в зал после перерыва.

Надежда слушает судью, прохаживаясь по стеклянной клетке. Адвокаты время от времени переговариваются. Кажется, и ей, и им все равно, о чем говорит "служитель Фемиды". Иногда Фейгин, сложивши руки в области груди, вопросительно подглядывает на Степаненко. Тот перешел к материалам "экспертиз", снимков местности в районе поселка Металлист, материалам о радиусе действия станций мобильной связи вблизи Луганска.

Судья переходит к свидетелям защиты. "Все процессуальные ходы, многостраничные ходатайства и выступления специалистов защиты судья Степаненко уложил в две страницы", — комментирует услышанное Полозов.

Тем временем провокаторам в футболках стало прохладно, и они накинули на плечи пиджаки. После очередного перерыва и вообще исчезли. Видимо, провокация не удалась.

Судья оглашает показания Егора Русского. Того самого, который снимал на видео задержание Савченко в Луганской области. Далее — материалы экспертиз, согласно которым, якобы "Савченко имела необходимые навыки и могла вести огонь на поражение".

…Так шел уже девятый час монотонных судейских чтений: Полозов посматривал на часы, Фейгин не расставался с телефоном.

В 19.00 по московскому времени судья наконец объявил перерыв до 10.00 завтрашнего дня.

"Все отдохните, и увидимся завтра… И в Украине", — говорит Надежда.

"Судить о характере приговора, будет ли он обвинительным, мы не можем, — говорит после Фейгин. — Мы слышали о том, что суд достаточно подробно упомянул всех свидетелей. Но мы не можем судить об оценке, которая была дана. Кроме того, мы не слышали все доказательства защиты. Им была дана достаточно поверхностная оценка…".

В свою очередь украинский адвокат Савченко Александр Плахотнюк замечает: "Мне интересно, как суд будет выходить на обвинительный приговор".

фото: @nikolai_polozov, @mark_feygin, @SvobodaRadio