Завтра Гройсман представит свою премьерскую программу

В пятницу, 25 марта, спикер Верховной Рады Владимир Гройсман представит свою программу в качестве кандидата в премьеры Украины.

Об этом по результатам совещания коалиции рассказал председатель фракции "Батьківщина" Сергей Соболев, сообщает ТСН.

Презентация назначена на 14:00. Политсила Юлии Тимошенко, по словам Соболева, на кресла в следующем правительстве не будет претендовать, даже если вернется в коалицию.

Кроме того, в пятницу, в 10 утра, соберутся представители фракций, которые входили в коалицию и обсудят коалиционное соглашение.

Напомним, депутаты от Радикальной партии Олега Ляшко отзывают свои подписи под коалиционным соглашением. Таким образом, в коалиции не наберется 226 голосов, чтобы провести результативное голосование за нового премьера.