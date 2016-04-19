Ползучее наступление сил АТО: боевики могут бежать из Докучаевска, как из Славянска — блогер

Силы АТО постепенно выдавливают боевиков из "серой зоны" на Донбассе, и очередным городом, перешедшим под контроль Украины, может стать Докучаевск Донецкой области.

Об этом блогер, скрывающийся под ником Злой одессит, пишет на своей странице в Живом журнале.

"Тактика ползучего наступления дает свои плоды. Не столь впечатляющие и молниеносные как при "полномасштабном", но очень даже уместные и сопряженные с меньшими рисками и жертвами, при нынешнем режиме ведения боевых действий. По сути, происходит неспешное, но уверенное вытеснение террористов с оккупированных территорий. И, не исключено, следующим населенным пунктом, который бандиты могут оставить из-за опасения оказаться в "котле", может стать Докучаевск", — пишет блогер.

По его данным, буквально на днях блокпост ВСУ "Жемчужина" был переброшен аж на 5 км в сторону Донецка, что заставило террористов отступить к Еленовке (поселок Волновахского района, в 15 км к югу от Донецка): "Постепенно, день за днем, Докучаевск оказывается в крайне невыгодном положении и не исключено, что боевики могут его покинуть так же, как и в свое время покинули Славянск".

"По сути, за последние несколько месяцев ВСУ полностью овладели ситуацией в "серой зоне" и на сегодняшний день террористам, без нарушения минских соглашений, противопоставить им нечего. Остается лишь... ползучее отступление?", — делает предположение Злой одессит.

кто в курсе что за перепуг на Еленовке? говорю мне на Докучаевск а он по трассе нельзя УКРОПЫ ОТ НАС 600 МЕТР СТОЯТ БЛОК ПОСТ ПЕРЕСТАВИЛИ! — elena.elena (@elenaelenadn1) 15 апреля 2016 г.

Напомним, в начале апреля возникла паника в Докучаевске: силы АТО "окружают", а главари ДНР — сдают город.

фото: @666_mancer