"Режим дерби". Экс-министр обороны спрогнозировал судьбу войны на Донбассе

Наша страна хочет, чтобы реинтеграция части территории востока Украины была минимально мучительна, отметил Гриценко.
Бывший министр обороны Анатолий Гриценко считает, что активная фаза войны на Донбассе закончилась.
Сейчас противостояние будет идти в режиме дерби — перетягивание каната, рассказал экс-чиновник в эфире телеканала NewsOne.
"Россия хочет впихнуть это все с проблемами и с нашей ответственностью. И еще навязать изменения в Конституцию", — отметил собеседник.
По его словам, украинская сторона намерена "создать предпосылки, чтобы она (реинтеграция — Ред.) была интегрирована, минимально мучительна и с российскими компенсациями за то, что она (РФ — Ред.) там совершила".
Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что между нашей страной и Россией существуют фундаментальные разногласия по выполнению Минских соглашений по Донбассу.