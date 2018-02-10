Рабинович предложил наказывать политиков за невыполнение предвыборных обещаний

Для того чтобы построить нормальную, цивилизованную Украину, партийные лидеры после победы на выборах должны отказаться от государственных постов и следить за выполнением предвыборных обещаний. Такое мнение высказал народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne.

Он также добавил, что за невыполнение предвыборных обещаний следует ввести уголовную ответственность.

"Лидер партии не должен занимать государственные посты. Поэтому после победы на выборах я не стану занимать никаких кресел, но буду следить за выполнением моей партией предвыборных обещаний. И я уже подал законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборной программы, он уже в Раде. Только после того, как лидеры партий откажутся от "кабинетов", вместо этого начав следить за выполнением своих обещаний, мы построим "Швейцарию Восточной Европы" – страну для людей и заботящуюся о людях", – подчеркнул политик.

Парламентарий заявил, что при правильном управлении после года восстановления экономики страны по программе партии "За життя" Украина начнет развиваться и процветать.

"Партия "За життя" вместе с ведущими экономистами мира разработала программу "100 шагов", благодаря которой Украина через пару лет будет в лидерах по росту экономики. Для этого государству нужно сосредоточиться на аграрном и банковском секторах, создать благоприятные условия для hi-tech-сферы и запретить работать государственным структурам с офшорными компаниями. Вот базис будущей экономики Украины! Разрешить все, что не запрещено законом, высвободить бизнес, убрать налоги в сферах новых технологий хотя бы на 2 года, делать все, чтобы люди стали богаче", – убежден Вадим Рабинович.

По мнению лидера партии "За життя", основная проблема украинского политикума заключается в том, что к власти постоянно приходят "временщики", которые намереваются "высосать все" из Украины – и поэтому нужно менять Конституцию.

"Власть – это нанятые нами на работу менеджеры, которые управляют нашим общим украинским хозяйством. И если на протяжении определенного промежутка времени эти менеджеры не справляются с поставленными задачами, они должны быть уволены. Сегодня же руководители нашей страны обещают нам "золотые горы", но только через 20 лет... Так не пойдет! Ведь если человек открыл булочную, ставит управляющего и тот в конце месяца дает результат продаж "в минус", то его увольняют. Это же очевидно! Никто не станет слушать обещаний управляющего о том, что хорошая прибыль будет через 20 лет", – привел пример нардеп.

Политик призвал украинцев на предстоящих выборах – очередных или внеочередных – судить кандидатов по их делам и обращать внимание на их стиль жизни.

"Нашим сытым парламентариям должно быть стыдно за то, что они пользуются всевозможными льготами на проезд, берут компенсации за проживание, поднимают себе зарплаты и прочее. Летать, ездить, снимать номера в гостиницах нужно исключительно за свой счет. Мне, человеку, ранее работавшему в бизнесе, было бы стыдно взять хоть копейку на это у нашего государства. Но их тупость и жадность делают свое дело! Поэтому от этого позорного депутатского корпуса нам нужно избавляться как можно скорее. Гоните их в шею, люди! Пойдем на выборы, определимся, мы "за жизнь" или "против жизни", начнем строить сильную, независимую, нейтральную Украину, "Швейцарию Восточной Европы", где люди живут счастливо и богато", – резюмировал Вадим Рабинович.