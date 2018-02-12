Экономическая импотенция и пропасть. Рабинович рассказал о результатах "реформ" власти

Те законы, которые пытается внедрить нынешняя власть, невозможно назвать реформами, потому что они делают из украинцев "глупых рабов" и укорачивают им жизнь. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

"Недопустимо, когда люди, многие из которых в Раду пришли с фронта и позиционируют себя как патриоты, голосуют за так называемую "реформу образования". В мире, в котором царит прогресс и важны знания, украинцам упрощают школьную программу в точных науках, сливают все предметы в один, увеличивают часы физкультуры, закрывают школы в селах. Так действуют только по отношению к рабам, которые должны быть необразованными, но физически сильными и выносливыми. Раб не должен долго жить, потому что нетрудоспособный человек – обуза, и поэтому правительство принимает медицинскую "реформу", которая добивает людей преклонного возраста, чтобы не платить им пенсию. Это не реформы, а убийство собственного народа!" – возмутился политик.

Лидер партии "За життя" уверен, что по экономическим показателям страны и по уровню жизни граждан уже сейчас можно сделать выводы о неэффективной работе нынешней власти.

"Сегодня мы пожинаем плоды правления бездарностей. Под громкие крики псевдопатриотов мы проморгали "экономическую импотенцию" и 3,5 года катимся в пропасть. И теперь оптимизм вселяет только то, что хуже уже быть не может. Нам нужно осознанно проголосовать за лучшее будущее для нашей страны, сформировать новое правительство, отойти от "политики лозунгов" и заняться делами. Далее нам нужен год, чтобы выбраться из кризиса, вернуться на нулевую точку отсчета – и уже следующий год обязательно будет годом роста", – убежден Вадим Рабинович.

Он рассказал, что его политическая сила совместно с ведущими мировыми экспертами уже подготовила экономическую программу, которая в кратчайшие сроки поможет Украине выйти из финансового кризиса и начать этап развития и процветания.

"Политическая партия "За життя" вместе с ведущими экономистами уже подготовила программу, которая выведет Украину из кризиса. В ней мы сделали ударение на трех китах отечественной экономики: банковском и аграрном секторах, а также hi-tech. Мы уверены, что именно эти сферы хозяйствования помогут построить в Украине "Швейцарию Восточной Европы", – подчеркнул парламентарий.

Кроме того, народный депутат взял на себя обязательство после победы на выборах партии "За життя" не сидеть в государственных кабинетах, а следить за выполнением предвыборных обещаний.

"Одна из проблем нашей политики заключается в том, что после выборов партийные лидеры занимают высокие посты и занимаются саморекламой. Я же беру на себя обязательство, что после победы партии "За життя" на выборах я не займу ни один государственный пост, а буду следить за выполнением наших предвыборных обещаний. И я уже подал законопроект, согласно которому за невыполнение предвыборных обещаний политикам грозит уголовная ответственность. Уверен, что подобная мера научит политиков ответственно относиться к своим обязательствам", – заключил Вадим Рабинович.